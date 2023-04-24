Модель plus-size Эшли Грэм выложила фотографии в полурасстегнутом платье
Модель плюс-сайз Эшли Грэм опубликовала в соцсетях серию фотографий со съемки, на которых она сидит в полурасстегнутом платье на бордюре на вершине холма с видом на город. Об этом сообщает Daily Mail.
На снимках 35-летняя Эшли Грэм позирует в черном сарафане на пуговицах, из которых застегнута примерно половина — на лифе. Распахнутая юбка открывает ноги модели в голубых босоножках на высоком каблуке. Глубокое декольте также расстегнуто на одну пуговицу.
На одном из снимков можно заметить руку ассистентки модели, делающей снимок — в ней зажата расческа. На другой фотографии помощница поправляет на Эшли Грэм платье.
На минувшей неделе модель была признана «Самой сексуальной женщиной мира» по версии журнала Maxim. Издание поместило на обложку ее фотографию в белье телесного цвета и халате с отделкой из перьев, сделанную известным фотографом Жилем Бенсимоном.