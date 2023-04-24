Эшли Грэм выложила фотографии в полурасстегнутом платье

Модель плюс-сайз Эшли Грэм опубликовала в соцсетях серию фотографий со съемки, на которых она сидит в полурасстегнутом платье на бордюре на вершине холма с видом на город. Об этом сообщает Daily Mail.

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На снимках 35-летняя Эшли Грэм позирует в черном сарафане на пуговицах, из которых застегнута примерно половина — на лифе. Распахнутая юбка открывает ноги модели в голубых босоножках на высоком каблуке. Глубокое декольте также расстегнуто на одну пуговицу.

На одном из снимков можно заметить руку ассистентки модели, делающей снимок — в ней зажата расческа. На другой фотографии помощница поправляет на Эшли Грэм платье.