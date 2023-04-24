Модные вещи из СССР, которые сейчас в тренде

То, что мода циклична, — совсем не секрет для тех, кто следит за трендами. Еще недавно мир переживал “ностальгию по 90-м”, а теперь звезды носят то, что было на пике славы в нулевые. Однако есть и те вещи, которые были популярны в СССР и теперь остаются в тренде.

В материале “Рамблера” — о том, что достать из залежей шкафа и носить прямо сейчас.

Тельняшки

Если в советские времена тельняшки носили только мужчины, то теперь это базовая вещь унисекс, которая подойдет к любому предмету гардероба. Тельняшки действительно можно носить со всем: романтичными юбками, джинсами и трениками. В этом случае важно продумать аксессуары и обувь. И если вы все-таки выбрали в качестве верха тельняшку, то низ старайтесь делать менее акцентным.

Платье-халат

Подобные платья были популярны в советские времена по двум причинам. Во-первых, их было легко сшить, не нужно было искать дополнительную фурнитуру и сложные выкройки. Во-вторых, платье можно было использовать для разных целей: выйти на прогулку или сходить в ресторан. Все зависело от состояния платья и ткани. Сейчас этот предмет гардероба вновь пользуется популярностью и отличается только обилием цветов, форм и других модификаций. Берите пример со старшего поколения и носите их по любому случаю.

Платья с цветочным принтом

Этот тренд остается с нами уже не первый год. Советские платья в цветок, как правило, надевали на торжественные мероприятия. Действительно, в них можно почувствовать себя очень женственной. Выбирайте платья из легких тканей, чтобы можно было носить в жару.

Авоськи