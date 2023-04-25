Названа самая модная обувь весны

Российский стилист Юлия Жутковская назвала самую модную обувь на весну 2023 года. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

© Lenta.ru

В первую очередь специалист посоветовала присмотреться к туфлям на каблуке ярких цветов. При этом она отметила, что к любому образу подойдут кроссовки, которые можно сочетать как с легкими платьями, так и с широкими джинсами.

Кроме того, эксперт внесла в список актуальных моделей босоножки с квадратным носом, поскольку они удобны в носке благодаря своей анатомичности. Вдобавок Жутковская порекомендовала присмотреться к сабо, которые можно комбинировать с джинсами, а также балеткам с квадратным или вытянутым носом.