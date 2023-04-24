$81.27-0.2189.46+0.11
2 часа назад

Россиянкам назвали модные фасоны платьев на 2023 год

Lenta.ru

Российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. Его комментарий публикует StarHit.

Россиянкам назвали модные фасоны платьев на 2023 год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны данные предметы гардероба в стиле 2000-х годов. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами, ассиметричными деталями, а также акцентами на животе или декольте.

«Помимо этого, максимум декора, плечи, разрезы. Что касается цветов, то это хищный и цветочный принты, вся пастельная гамма. Но самые модные цвета сезона — черный и розовый», — добавил собеседник издания.

Кроме того, по-прежнему в списках трендов остаются платья-рубашки, платья с запахом и платья-комбинации, заключил специалист.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий