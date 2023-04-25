Стилист Абабкова назвала трендовые модели нижнего белья
Стилист Мария Абабкова рассказала о самых трендовых моделях бюстгальтеров. Об этом эксперт сообщила в интервью сайту издания «А теперь внимание!».
«Сейчас в моде минималистичные бра без пуш-апа и без всяких поролонов. Либо какие-то провокационные бюстгальтеры: с сеткой, кружевами, но также без поролона и пуш-апа, без всяких вот этих вот историй», — заявила эксперт.
Стилист Абабкова также посоветовала обратить внимание на бра в спортивном стиле и модели, которые подчеркивают грудь.
Ранее сообщалось, что стилист Уильямсон перечислила лишнюю одежду в женском гардеробе. В список вошли верхняя одежда без рукавов, в том числе пальто и жилеты из искусственного меха, изделия летнего фасона, выполненные из плотных тканей, и вязаные наряды.