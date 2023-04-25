Стилист Абабкова назвала трендовые модели нижнего белья

«Сейчас в моде минималистичные бра без пуш-апа и без всяких поролонов. Либо какие-то провокационные бюстгальтеры: с сеткой, кружевами, но также без поролона и пуш-апа, без всяких вот этих вот историй», — заявила эксперт.