Как применить психологию цвета в одежде и собрать идеальный гардероб

Большинство людей выбирает одежду по наитию. А что, если быть немного хитрее и пустить в ход психологию цвета? Совмещаем приятное с полезным: стильно одеваемся и шлем окружающим неслучайное сообщение.

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Розовый

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Розовый цвет оказывает расслабляющее и успокаивающее действия. Он ассоциируется с женственностью, романтикой и добротой. Если вы хотите показать себя как мягкую и нежную натуру, наденьте розовое. Но имейте в виду, что у этого цвета есть побочный эффект: его часто связывают с наивностью и инфантильностью. От розового лучше отказаться, когда нужно произвести впечатление надежного и ответственного человека, — избегайте его в образе, собираясь на экзамены, собеседования, деловые встречи.

Синий

Люди в синем выглядят надежными и уверенными в себе. По мнению ученых, темные оттенки синего оказывают успокаивающее воздействие. Также этот цвет ассоциируется с интеллектом, доверием, эффективностью и спокойствием. В общем, идеальный вариант для офисных будней, собеседования и встречи, где вам важно подчеркнуть свою лояльность и надежность. Синий образ словно говорит: на меня можно положиться!

Зеленый

Этот цвет прочно ассоциируется с природой, спокойствием и здоровьем. Если ваша карьера связана со здравоохранением, экологией или органическими продуктами, носите зеленый почаще. Считается, что этот цвет символизирует деньги, богатство, удачу и творчество. Так что он будет хорошим выбором для встречи с начальством или презентации вашего проекта.

Красный

Ученые из США установили, что мужчины склонны задавать женщинам более личные вопросы, когда те надевают красную блузку. А французские психологи тем временем обнаружили, что официанткам с красной помадой оставляют больше чаевых. Красный — хороший выбор, когда важно удерживать внимание, подчеркнуть уверенность в себе и яркую индивидуальность. Этот цвет подойдет как для свидания, так и для работы — особенно для лидеров и мотиваторов в команде. Не рекомендуется для собеседований и решения конфликтных ситуаций — лучше выбрать что-то менее вызывающее.

Оранжевый

Оранжевый поможет растопить лед: он ассоциируется с энтузиазмом, теплом и энергией. Если вы хотите быть душой компании, выбор очевиден. Оранжевый поможет делу, если вы работаете в творческой сфере. Главное, не переборщить и выбирать приглушенные тона. Ярко-оранжевый бывает чересчур броским, а это свойство уместно далеко не всегда.

Желтый

Желтый — цвет хорошего настроения. Солнечный образ подарит воодушевление и вам, и окружающим.

Согласно исследованиям, желтый цвет увеличивает выработку серотонина в мозге, ускоряет обмен веществ и поднимает настроение. Этот теплый и жизнерадостный цвет идеально подходит активным людям. Но не все так однозначно: он может вызвать нервозность и беспокойство у людей, которые и без того испытывают стресс. В общем, применяйте с осторожностью: настроение желтый поднимет не всем. Кроме того, стилисты не советуют приходить в желтом на свидание: мужчины могут принять желтый наряд за отчаянную попытку привлечь внимание.

Серый

Людям в сером приписывают надежность, ведь этот цвет является символом спокойствия и зрелости. Он считается практичным и вместе с тем солидным. Не стоит его недооценивать, стереотип про «серую мышь» актуален, если это цвет растянутой водолазки. Безупречно скроенный костюм назвать блеклым язык не повернется, в нем вы скорее будете «серым кардиналом» — чувствуете разницу? Действительно, серый не поможет вам привлечь внимание. Но иногда нейтралитет — это именно то, что нужно.

Фиолетовый

Этот цвет считается статусным неслучайно: когда-то носить фиолетовый могли только привилегированные слои общества. Дело в том, что краситель было очень тяжело добыть, и он ценился на вес золота. К счастью, сегодня позволить себе фиолетовый может каждая, он подчеркнет харизму и продемонстрирует силу. Будет уместен везде, где важно произвести впечатление с ноткой превосходства. В том числе на собеседовании, если вы претендуете на руководящую должность. Фиолетовый — про власть, а не про скромность. Зачастую темно-фиолетовый будет благородной альтернативой черному — берите на заметку!

Коричневый

Коричневый — цвет крайне неоднозначный. С одной стороны, он символизирует стабильность, безопасность и традиции. С другой, не производит абсолютно никакого впечатления. Умиротворение на грани с блеклостью. Коричневый хорошо проходит для прогулок — создаст эффект единения с природой. И для случаев, когда вы не хотите выделяться и предпочитаете оставаться в тени, — например, в неровной и хаотичной обстановке. Идеальный вариант, когда нужно «не высовываться».

Белый

Кажется, формулу «белый верх, черный низ» мы впитали с молоком матери, а ведь это не только унылое требование соответствия дресс-коду, но и хороший модный совет. «Официальный» вид автоматически вызывает доверие, белый символизирует простоту, новизну и искренность. Однако, если вы одеты в белое с головы до ног, эффект будет прямо противоположным: вам, вероятно, припишут не самые лучшие качества: отстраненность, надменность и перфекционизм. Еще бы, нечасто люди рискуют становиться белой вороной по собственной воле. Белый наряд подойдет для деловых встреч в том случае, когда подчеркнуть превосходство уместно, а может быть, и необходимо.

Черный