Россиянам назвали модные цвета одежды на лето

Российская стилистка Наталья Осиновская назвала модные цвета одежды на лето 2023 года. Ее комментарий приводит PopCornNews .

В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба ярких, насыщенных тонов, которые, по словам эксперта, можно комбинировать между собой. Среди них — красный, фуксия, оранжевый, яркий зеленый, лавандовый и бежевый.