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3 часа назад

Россиянам назвали модные цвета одежды на лето

Lenta.ru

Российская стилистка Наталья Осиновская назвала модные цвета одежды на лето 2023 года. Ее комментарий приводит PopCornNews.

Россиянам назвали модные цвета одежды на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба ярких, насыщенных тонов, которые, по словам эксперта, можно комбинировать между собой. Среди них — красный, фуксия, оранжевый, яркий зеленый, лавандовый и бежевый.

«Самые смелые могут сочетать в одном наряде два-три ярких оттенка одновременно. А любителям спокойной цветовой гаммы наверняка придется по вкусу благородный бежевый», — заявила собеседница издания.

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