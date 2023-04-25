Россиянам назвали модные цвета одежды на лето

Российская стилистка Наталья Осиновская назвала модные цвета одежды на лето 2023 года. Ее комментарий приводит PopCornNews.
В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба ярких, насыщенных тонов, которые, по словам эксперта, можно комбинировать между собой. Среди них — красный, фуксия, оранжевый, яркий зеленый, лавандовый и бежевый.
«Самые смелые могут сочетать в одном наряде два-три ярких оттенка одновременно. А любителям спокойной цветовой гаммы наверняка придется по вкусу благородный бежевый», — заявила собеседница издания.