В Китае стали популярны пожилые модели

Китайские модные бренды бросают вызов эйджизму. Об этом рассказали в издании Jing Daily.
В марте на китайской платформе Tmall провели онлайн-распродажу, где вместо молодых девушек в качестве моделей выступили стильно одетые женщины за 60. Как пишет издание, так в компании пытаются привлечь покупателей зрелого возраста.
Подобную тенденцию повторяют и китайские бренды. В частности, лейбл нижнего белья Neiwai и магазин аксессуаров Songmont в своих коллекциях все больше учитывают интересы разных возрастных групп. Долгие годы пожилые люди в Китае были практически полностью исключены из рекламы. Предпочтение всегда отдавалось молодым. Но теперь число тех, кому за 60, перевалило в Поднебесной за 267 млн человек. А к 2035 году их количество вырастет почти вдвое. Поэтому игнорировать такую огромную целевую аудиторию — терять деньги.
Тренд на пожилых моделей не нов и активно развивается последние годы, в том числе и в России, считает редактор издания о моде The Blueprint Полина Садовникова:
«Пожилые модели постоянно присутствуют в инфополе. Кажется, еще года два назад на обложке Vogue была популярная в 1980-х супермодель Паулина Поризкова, которой на тот момент было за 55, причем не в оверсайзе, а в прозрачном черном боди. Тренд на пожилых моделей не нов, развивается в последние несколько лет. В России есть очень известное агентство Oldushka, которое существует с 2016 года и успешно функционирует, так что этот тренд уже есть в стране. Посмотрим, насколько он будет сильно развиваться, но почему нет, пожилые люди — это обычные люди, которые тоже покупают вещи и хотят видеть себя на рекламе».
Во многих странах хотят сделать старость модной. Героиней апрельской обложки филиппинской версии журнала Vogue стала женщина в возрасте 106 лет. Она носит звание самой пожилой татуировщицы в мире и в последние годы обрела широкую известность. Комментирует эксперт индустрии моды Нино Виа:
Нино Виа эксперт индустрии моды: «Мы живем в мире коммерческого преклонения перед молодостью с навязчивой идеей оставаться молодыми, несмотря на то что возраст и мудрость обладают огромной силой, которую и следует прославлять. Со страниц модных журналов нас атакует постоянная реклама, восхваляющая молодую кожу без морщин. В этих журналах молодость часто приравнивается к красоте. Так что эта обложка Vogue — действительно свежее решение, она вдохновляет и напоминает о том, что истинная красота вне времени. Красота существует в каждом возрасте вместе с нашими совершенными несовершенствами. Стоит ценить наши морщины как свидетельство хорошо прожитой жизни со всеми ее черными и белыми полосами, со всеми ее эмоциями и переживаниями. Пусть эта обложка напоминает нам о том, что мы должны относиться к жизни с почтением, достоинством и энтузиазмом, не пытаясь повернуть время вспять к воображаемой иллюзии лучших дней».
Наряду с бьюти-индустрией мир моды постепенно освобождается от дискриминации по возрасту. Популярность возрастных моделей растет с каждым днем, а искусство быть собой без оглядки на цифры в паспорте становится одной из главных тенденций индустрии. По данным Международного центра долголетия Великобритании, внимание к старшему поколению может принести брендам прибыль в 14 млрд долларов в течение следующих двадцати лет.