В Китае стали популярны пожилые модели

Нино Виа эксперт индустрии моды: «Мы живем в мире коммерческого преклонения перед молодостью с навязчивой идеей оставаться молодыми, несмотря на то что возраст и мудрость обладают огромной силой, которую и следует прославлять. Со страниц модных журналов нас атакует постоянная реклама, восхваляющая молодую кожу без морщин. В этих журналах молодость часто приравнивается к красоте. Так что эта обложка Vogue — действительно свежее решение, она вдохновляет и напоминает о том, что истинная красота вне времени. Красота существует в каждом возрасте вместе с нашими совершенными несовершенствами. Стоит ценить наши морщины как свидетельство хорошо прожитой жизни со всеми ее черными и белыми полосами, со всеми ее эмоциями и переживаниями. Пусть эта обложка напоминает нам о том, что мы должны относиться к жизни с почтением, достоинством и энтузиазмом, не пытаясь повернуть время вспять к воображаемой иллюзии лучших дней».