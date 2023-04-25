Типы фигур у женщин: как определить свой и что носить

Кому-то от природы дано умение подбирать себе одежду и великолепно в ней выглядеть, кто-то обращается за помощью к стилистам, но многие, приходя в магазин, просто теряются, долго выбирают и берут привычное, а не то, что им нужно на самом деле. А все лишь потому, что не учитывают тип женской фигуры и не знают, как определить свой.

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«Рамблер» рассказывает, какие типы женских фигур существуют, как определить свой и какую одежду предпочесть, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

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Какие бывают типы женских фигур

Фигура – не что иное как соотношение пропорций и объемов плеч, бедер, талии и груди. В зависимости от строения скелета и распределения мышечной и жировой тканей выделяется пять типов фигур.

«Песочные часы» — этот тип фигуры считается самым привлекательным и правильным. Пресловутые 90-60-90 служат самым точным описанием. Конечно, совершенно не обязательно вписываться в эти объемы, важно лишь то, что объемы бедер и груди примерно равны, а разница между объемом талии и бедер составляет не менее 25 сантиметров. «Груша» — при такой фигуре бедра значительно шире плеч, при этом объем груди небольшой. «Перевернутый треугольник» — здесь наоборот плечи визуально шире бедер, такие фигуры чаще встречаются у мужчин, но и атлетичные женщины встречаются не так уже редко. «Прямоугольник» — у обладательниц такого типа фигуры разница между талией, бедрами и плечами выражена очень слабо, ее практически нет, а грудь может быть небольшой. «Яблоко» — этот тип похож и на прямоугольник, и на треугольник, разница становится видна, когда женщина набирает лишний вес, если у «прямоугольников» он распределяется равномерно, то у «яблок» жир откладывается в основном на животе и спине, руки и ноги остаются тонкими. Также у «яблок» чаще всего довольно большая грудь и длинные стройные ноги.

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Обладательницы всех типов фигур могут великолепно выглядеть, если будут знать особенности своей фигуры и выбирать подходящую одежду.

Как определить свой тип фигуры

Есть два способа:

Можно использовать сантиметровую ленту,

А можно – фотографию и собственные глаза.

Это может показаться парадоксальным, но второй способ надежнее. Правда вооружиться придется не только зрением, но и фломастером с линейкой.

Кстати, способы можно сочетать, чтобы собрать о себе и своей фигуре, максимум информации.

Итак, берем сантиметр и проводим замеры.

Бедра – располагаем сантиметровую ленту на самых выступающих частях, смотрим, записываем результат.

Талия – самая тонкая часть туловища, обычно чуть выше пупка.

Грудь – также измеряем в самой высокой точке, обычно это сосок. Измеряйте себя пред зеркалом, убедитесь, что сантиметр располагается ровно, а не провис в районе лопаток.

Плечи – можно измерить не объем, а расстояние, но для сравнения с бедрами нужно будет полученную цифру умножить на два.

Почему сантиметр не так точен?

Это объясняется тем, что фигура объемная и этот объем может распределяться по-разному. Например, есть две девушки с примерно одинаковыми объемами бедер, но у одной бедра кажутся шире, а другой уже. Почему так происходит при одинаковых цифрах? А все дело в том, что у них может быть разное строение скелета и распределение мышечной и жировой ткани. Это тоже нужно учитывать. У одной девушки жир на бедрах может откладываться по типу галифе, а у другой на ягодицах, в этом случае у первой бедра будут визуально шире, а у второй уже. При этом сантиметр покажет одинаковые цифры.

И тут на помощь приходит фотография. Наденьте купальник, встаньте ровно, можно перед зеркалом, но лучше, если вас кто-то сфотографирует. Фотографию распечатываете, берете фломастер, прикладываете линейку к плечам и проводите ровную линию. Затем все то же самое с талией и бедрами. Измеряете длину полученных линий и по их соотношению понимаете, какая у вас фигура. Если линия бедер короче линии плеч – вы «треугольник», если наоборот – «груша», если разница между талией и бедрами выражена – «песочные часы», если нет – «прямоугольник» или «яблоко».

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Как выбрать одежду в зависимости от типа фигуры

Главное, на что нужно ориентироваться, – это комфорт и удовольствие от собственного отражения в зеркале. Если вас все устраивает, то корректировать ничего не нужно. Если нравится не все, то правило для всех типов фигур примерно одинаковое: то, что нужно подчеркнуть – выделяем, а то, что нужно скрыть – драпируем.

На «песочных часах», как правило, отлично смотрится любая одежда. Если вам то-то не нравится, возможно, вы взяли не свой размер, попробуйте примерить вещь на размер больше или меньше.

«Яблокам» и «треугольникам» идут все виды брюк и треугольные вырезы на топах.

«Грушам» стоит делать акцент на плечах – крупные воротники, рюши, воланы, рукава-буфы, орнамент.

«Прямоугольники», если мечтают о тонкой талии, могут ее создать, используя объемные топы и пышные юбки или широкие брюки.