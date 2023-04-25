Типы фигур у женщин: как определить свой и что носить
Кому-то от природы дано умение подбирать себе одежду и великолепно в ней выглядеть, кто-то обращается за помощью к стилистам, но многие, приходя в магазин, просто теряются, долго выбирают и берут привычное, а не то, что им нужно на самом деле. А все лишь потому, что не учитывают тип женской фигуры и не знают, как определить свой.
«Рамблер» рассказывает, какие типы женских фигур существуют, как определить свой и какую одежду предпочесть, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
Какие бывают типы женских фигур
Фигура – не что иное как соотношение пропорций и объемов плеч, бедер, талии и груди. В зависимости от строения скелета и распределения мышечной и жировой тканей выделяется пять типов фигур.
- «Песочные часы» — этот тип фигуры считается самым привлекательным и правильным. Пресловутые 90-60-90 служат самым точным описанием. Конечно, совершенно не обязательно вписываться в эти объемы, важно лишь то, что объемы бедер и груди примерно равны, а разница между объемом талии и бедер составляет не менее 25 сантиметров.
- «Груша» — при такой фигуре бедра значительно шире плеч, при этом объем груди небольшой.
- «Перевернутый треугольник» — здесь наоборот плечи визуально шире бедер, такие фигуры чаще встречаются у мужчин, но и атлетичные женщины встречаются не так уже редко.
- «Прямоугольник» — у обладательниц такого типа фигуры разница между талией, бедрами и плечами выражена очень слабо, ее практически нет, а грудь может быть небольшой.
- «Яблоко» — этот тип похож и на прямоугольник, и на треугольник, разница становится видна, когда женщина набирает лишний вес, если у «прямоугольников» он распределяется равномерно, то у «яблок» жир откладывается в основном на животе и спине, руки и ноги остаются тонкими. Также у «яблок» чаще всего довольно большая грудь и длинные стройные ноги.
Обладательницы всех типов фигур могут великолепно выглядеть, если будут знать особенности своей фигуры и выбирать подходящую одежду.
Как определить свой тип фигуры
Есть два способа:
- Можно использовать сантиметровую ленту,
- А можно – фотографию и собственные глаза.
Это может показаться парадоксальным, но второй способ надежнее. Правда вооружиться придется не только зрением, но и фломастером с линейкой.
Кстати, способы можно сочетать, чтобы собрать о себе и своей фигуре, максимум информации.
Итак, берем сантиметр и проводим замеры.
Бедра – располагаем сантиметровую ленту на самых выступающих частях, смотрим, записываем результат.
Талия – самая тонкая часть туловища, обычно чуть выше пупка.
Грудь – также измеряем в самой высокой точке, обычно это сосок. Измеряйте себя пред зеркалом, убедитесь, что сантиметр располагается ровно, а не провис в районе лопаток.
Плечи – можно измерить не объем, а расстояние, но для сравнения с бедрами нужно будет полученную цифру умножить на два.
Почему сантиметр не так точен?
Это объясняется тем, что фигура объемная и этот объем может распределяться по-разному. Например, есть две девушки с примерно одинаковыми объемами бедер, но у одной бедра кажутся шире, а другой уже. Почему так происходит при одинаковых цифрах? А все дело в том, что у них может быть разное строение скелета и распределение мышечной и жировой ткани. Это тоже нужно учитывать. У одной девушки жир на бедрах может откладываться по типу галифе, а у другой на ягодицах, в этом случае у первой бедра будут визуально шире, а у второй уже. При этом сантиметр покажет одинаковые цифры.
И тут на помощь приходит фотография. Наденьте купальник, встаньте ровно, можно перед зеркалом, но лучше, если вас кто-то сфотографирует. Фотографию распечатываете, берете фломастер, прикладываете линейку к плечам и проводите ровную линию. Затем все то же самое с талией и бедрами. Измеряете длину полученных линий и по их соотношению понимаете, какая у вас фигура. Если линия бедер короче линии плеч – вы «треугольник», если наоборот – «груша», если разница между талией и бедрами выражена – «песочные часы», если нет – «прямоугольник» или «яблоко».
Как выбрать одежду в зависимости от типа фигуры
Главное, на что нужно ориентироваться, – это комфорт и удовольствие от собственного отражения в зеркале. Если вас все устраивает, то корректировать ничего не нужно. Если нравится не все, то правило для всех типов фигур примерно одинаковое: то, что нужно подчеркнуть – выделяем, а то, что нужно скрыть – драпируем.
На «песочных часах», как правило, отлично смотрится любая одежда. Если вам то-то не нравится, возможно, вы взяли не свой размер, попробуйте примерить вещь на размер больше или меньше.
«Яблокам» и «треугольникам» идут все виды брюк и треугольные вырезы на топах.
«Грушам» стоит делать акцент на плечах – крупные воротники, рюши, воланы, рукава-буфы, орнамент.
«Прямоугольники», если мечтают о тонкой талии, могут ее создать, используя объемные топы и пышные юбки или широкие брюки.