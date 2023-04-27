Тренды весны и лета 2023

Тренды весны плавно перетекли в летние коллекции.

© Lenta.ru

Самый модный акцент сейчас — тренд на новую женственность, где вместо привычных стандартов появляются юбки миди с разрезами, различные детали в виде дополнительных бельевых элементов, кружева, корсетные вставки, швы наружу, рассказала стилист София Ивченко.

Видео дня

Вместе со стилистом-имиджмейкером Алевтиной Александровой они перечислили в беседе с «Лентой.ру» главные тренды и рассказали, какая одежда будет самой модной летом 2023 года.

Самые модные цвета

Мода сезона весна-лето диктует облачаться в несвойственный для такого периода тотальный черный, рассказала Александрова. Цвет шоколада, много желтого, фуксия и нежные оттенки розового, который обусловлен долгим трендом на женственность, тоже пестрят на подиумах по всему миру. Будут смотреться и тотальный красный, насыщенный фиолетовый с красным подтоном. Также в новых коллекциях дизайнеров присутствует апельсин и насыщенный синий.

Новый цвет сезона — это бирюза и болотный, неоновые оттенки, пастельные, лаванда остается. Новый цвет — лосось, топленое молоко. Также хочу отметить самое модное сочетание — это монохром в цвете, — Алевтина Александрова, стилист.

Принты нового сезона

«Что касается принтов, то к нам вернулся горох, но цветной, размазанные или крупные цветы, арт на одежде — это могут быть даже изображения обоев из 90-х и 00-х, которые клеили на стены. Рептилия, причем цветная, яркая полоска, клетка и сердца. Этнические мотивы в принте также в тренде», — перечислила имиджмейкер.

Формы лета 2023 года

Форма важнее цвета, отметила собеседница «Ленты.ру» и посоветовала, в первую очередь, обращать внимание именно на этот параметр.

«С нами остается оверсайз и прямой крой. К нам вернулся А-силуэт из 60-х — это платья с американской проймой. А также силуэт в стиле New Look из 50-х, только длина платьев миди. Набирают обороты и 00-е, поэтому возвращаемся к обтяжению и сексуальности, с каждом годом наши тела будут оголяться, длина укорачиваться, а посадка брюк и юбок занижаться. Поэтому тема здорового и подтянутого тела выходит на первый план», — сообщила она.

Если обращать внимание на модные тенденции при выборе платья и юбки, то в этом сезоне будут смотреться и длина макси, и длина мини, рассказала Ивченко. Стилист отметила, что несмотря на то, что самая модная юбка в этом сезоне — мини, далеко не каждая девушка решиться ее надеть, и поделилась советом: «Если хотите носить мини-юбки, но боитесь, попробуйте носить их с шортами внизу, но при этом спускайте юбку на бедра, чтобы была немного видна резинка от шорт, так вы сохраняете комфорт и остаетесь в тренде».

По ее словам, в тренде этой летом и весной открытый живот. Причем речь идет не только об актуальной низкой посадке юбок, джинсов и брюк, но и про разрезы на вещах, которые надеваются на голое тело, например, на трикотажных кофтах. Дизайнеры предлагают и просто расстегнутые пуговицы на тоненьких кардиганах. «Важно, чтобы он был по фигуре или даже на размер меньше, чтобы транслировать такой стиль», — обратила внимание стилист.

Александрова обратила внимание, что в женской моде набирает обороты и тренд на выделение груди с помощью ношения белья напоказ. Например, в вашем гардеробе может идеально обосноваться кожаный лиф, который надевается поверх основной одежды — топов и платьев, или бра из камней, привела примеры имиджмейкер.

Согласно модным тенденциям, этой летом и весной будет актуален силуэт кокон, сообщила она. Если вы предпочитаете носить вещи свободного силуэта, пальто такой формы, тренчи и плащи — очень удобная верхняя одежда. В числе главных трендов и тема историзма. Самыми модными станут всевозможные рукава-буфы, рюши, корсеты и драпировки, накладные карманы. Подиумы буквально пестрят этой тенденцией.

Бельевая эстетика давно начала появляться в наших гардеробах, отметила Ивченко. Сезон весна-лето 2023 — не исключение.

«Вспомните атласные платья и юбки — это все бельевой стиль. Но сейчас дизайнеры предлагают его трансформировать и добавляют, например, ажурную отделку на блузы и платья в бельевом стиле», — добавила она и напомнила, что такие вещи лучше «успокаивать» базовыми элементами гардероба.

В трендах этой весной и летом широкие брюки и брюки карго. Также набирает обороты современный гранж, Total denim, сказала стилист.

Актуальные материалы

Из материалов с нами в новом сезоне остается кожа, в том числе лаковая, и это надолго, считает Александрова. Поэтому не лишним будет обзавестись вещами из кожи или кожаной курткой, которая точно пригодится на все случаи жизни. Кроме того, будет смотреться мелко гофрированная ткань. Дизайнеры сделали ставку и на атласные, металлические и мохнатые фактуры. Будут в моде и трикотажные изделия, бархат, велюр.

Будут в моде этой весной и летом также всевозможные пайетки и блестящие фактуры, которые можно носить с противоположными матовыми элементами гардероба. Так, в вашем гардеробе могут легко уживаться брюки из пайеток со свитером оверсайз. В этом образе вы, безусловно, будете выглядеть великолепно.

Также дизайнеры предлагают использовать вышивку по ткани, макраме. Будет в моде длинная бахрома в вязке, шитье. Появилась в коллекциях сетка и оригинальная перфорация (например, в форме сердца). Актуальны вещи из прозрачной ткани и плиссе — не только на юбках, но и других частях одежды.

Трендом нового сезона станут не только прозрачные, но и полупрозрачные вещи, добавила Ивченко.

«Одна из самых известных таких вещей — прозрачная блуза из органзы. Важно, что в этом тренде надо соблюдать баланс между стилем и уместностью. Под прозрачные вещи можно надевать топы или же бра, а также использовать их как накидку, создавая второй слой», — рекомендовала она.

Модная обувь и сумки

По словам Александровой, выглядеть стильно в этом сезоне помогут высокие ботфорты, берцы, резиновые сапоги. Будет смотреться и обувь на тонкой танкетке, плоском ходу, платформа и широкий каблук, цветная и меховая обувь. И, конечно, еще не поздно сделать ставку на туфли Мэри Джейн.