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3 часа назад

18-летняя дочь Беллуччи снялась топлес для обложки глянца

Газета.Ru

Старшая дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя, 18-летняя Дева, снялась для обложки журнала Schön. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.

18-летняя дочь Беллуччи снялась топлес для обложки глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

18-летняя Дева Кассель стала лицом нового выпуска глянцевого издания. Перед камерой она позировала топлес с драгоценным колье на шее. Модели сделали яркий макияж с красной помадой и стрелками и укладку на прямые волосы.

В наступившем 2023 году дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя успела принять участие в двух Неделях моды — в Милане и Париже. Дева вышла на подиум во время показов Dolce&Gabbana и Coperni, а также стала гостьей шоу Dior. В октябре прошлого года состоялся дебют Девы Кассель на обложке Vogue. Модель снялась для обложки турецкой версии журнала.

Мода,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
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