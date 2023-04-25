18-летняя дочь Беллуччи снялась топлес для обложки глянца

18-летняя Дева Кассель стала лицом нового выпуска глянцевого издания. Перед камерой она позировала топлес с драгоценным колье на шее. Модели сделали яркий макияж с красной помадой и стрелками и укладку на прямые волосы.

В наступившем 2023 году дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя успела принять участие в двух Неделях моды — в Милане и Париже. Дева вышла на подиум во время показов Dolce&Gabbana и Coperni, а также стала гостьей шоу Dior. В октябре прошлого года состоялся дебют Девы Кассель на обложке Vogue. Модель снялась для обложки турецкой версии журнала.