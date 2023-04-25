Стилист назвала неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи

Cертифицированный стилист Марина Усти из Калифорнии, США, назвала неподходящие женщинам с выпирающим животом три вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

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В первую очередь специалист обратила внимание читательниц на брюки, оформленные складками на талии. По ее мнению, данный элемент придает лишний объем и подчеркивает недостатки фигуры.

Кроме того, эксперт призвала отказаться от облегающих платьев, выполненных из плотной ткани.

«Вам может показаться, что плотная ткань утягивает талию и создает иллюзию плоского живота, но это не так», — отметила она.