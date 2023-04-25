Plus-size модель Палома Эльсессер снялась в белье для обложки глянца

Героиней майского номера журнала Homme girls стала модель plus-size — 30-летняя Палома Эльсессер. Перед камерой она позировала в белом нижнем белье и массивном чокере с подвесками. Ей сделали мокрую укладку с волнами, а на лице не было никакого макияжа.