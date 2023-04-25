Plus-size модель Палома Эльсессер снялась в белье для обложки глянца
Модель plus-size Палома Эльсессер снялась для обложки Homme girls. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.
Героиней майского номера журнала Homme girls стала модель plus-size — 30-летняя Палома Эльсессер. Перед камерой она позировала в белом нижнем белье и массивном чокере с подвесками. Ей сделали мокрую укладку с волнами, а на лице не было никакого макияжа.
В феврале бельевой бренд Victoria's Secret представил новую рекламную кампанию с участием четырех моделей plus-size — Джилл Кортлев, Паломы Эльсессер, Девин Гарсии и Кэндис Хаффин. В съемках были задействованы Белла Хадид, Тейлор Хилл, Имаан Хаммам и Майова Николас, а также трансгендерная модель Валентина Сампайо.