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Plus-size модель Палома Эльсессер снялась в белье для обложки глянца

Модель plus-size Палома Эльсессер снялась для обложки Homme girls. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.

Plus-size модель Палома Эльсессер снялась в белье для обложки глянца
© Газета.Ru

Героиней майского номера журнала Homme girls стала модель plus-size — 30-летняя Палома Эльсессер. Перед камерой она позировала в белом нижнем белье и массивном чокере с подвесками. Ей сделали мокрую укладку с волнами, а на лице не было никакого макияжа.

В феврале бельевой бренд Victoria's Secret представил новую рекламную кампанию с участием четырех моделей plus-size — Джилл Кортлев, Паломы Эльсессер, Девин Гарсии и Кэндис Хаффин. В съемках были задействованы Белла Хадид, Тейлор Хилл, Имаан Хаммам и Майова Николас, а также трансгендерная модель Валентина Сампайо.

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