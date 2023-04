Марго Робби и Пенелопа Круз играют в "гляделки" в новой рекламе Chanel

В честь запуска новых J12, проверенной временем иконы часового искусства Chanel, французский дом объединил Пенелопу Крус, Марго Робби, Эли Макгроу и Чжоу Сюнь в новой кампании It's All About Seconds. Новая кампания J12 включает серию черно-белых короткометражных фильмов, в которых музы Chanel погружаются в беседы один на один, чтобы рассказать, почему #ItsAllAboutSeconds.