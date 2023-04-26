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Названы скрывающие недостатки тела невесты вещи на церемонии

Организатор свадеб назвала вещи, которые могут скрыть недостатки тела каждой невесты во время церемонии бракосочетания. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Названы скрывающие недостатки тела невесты вещи на церемонии
© Lenta.ru

31-летняя Джорджи Митчелл рассказала, что виновницам торжества необходимо взять на праздник вату и накладки на грудь. По словам блогерши, данные предметы помогли ей скрыть выпирающий из-под облегающего платья пупок.

«Я вставила в пупок вату, после чего заклеила его накладкой. Да, для кого-то это смешно, но, поверьте, это спасло мою свадьбу», — пояснила она.

Зрители неоднозначно отнеслись к видео девушки, о чем написали в многочисленных комментариях. Так, некоторые посчитали ее рекомендацию бесполезной. «Как же это глупо», «Стыдиться своего пупка? Ты серьезно?», «Странное применение и совет!», «Нет, спасибо. Рекомендация максимально глупая», — высказывались юзеры.

В то же время другие пользователи сети поблагодарили Митчелл под публикацией. «А ведь я отвергла множество платьев из-за этой проблемы», «Ненавижу свой пупок, так что спасибо!», «Гениально», «Никогда бы не додумалась», «Действительно полезно», — писали комментаторы.

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