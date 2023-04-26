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Александр Рогов назвал самую модную сумку этого сезона

Пришло время поговорить чуть ли не о главном элементе любого стильного образа. Разумеется, речь о сумках. Ни для кого не секрет, что этот предмет гардероба способен как украсить не очень эффектный наряд, так и загубить даже самый роскошный выход. Поэтому к выбору сумки нужно подходить не только с умом, но и с опорой на подсказки проверенного стилиста. Как хорошо, что в своем Telegram-канале народный законодатель мод Александр уже рассказал, какую сумку можно считать абсолютным фаворитом нынешнего сезона.

Александр Рогов назвал самую модную сумку этого сезона
© Super.ru

Вы удивитесь, но этой весной и летом будет не столько важен бренд, цвет или материал, сколько форма сумки. Итак, по словам Рогова, главный тренд ближайших месяцев — символ сердца. Как раз он и проявляется не только в элементах одежды, но и в дизайне аксессуаров.

Именно сумка-сердце — самая актуальная в этом сезоне. Экспериментировать с размером и материалом можно смело, главное, помнить про форму. По традиции показываем вам, как стильный элемент гардероба использовать на практике, и в этот раз предлагаем полюбоваться на сумки, которые привлекли всеобщее внимание на прошедших недавно Неделях моды.

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