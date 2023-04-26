Как выбрать летние платья

Найти летнее платье довольно просто, но найти то, которое был бы женственным, красивым, сексуальным, модным да ещё и шло бы вам может оказаться непростой задачей. Независимо от того, что вы ищете, будь то классический или более модный силуэт, крайне важно выбирать фасоны, которые не скрывают вашу фигуру, а подчёркивают достоинства, скрывая недостатки.

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Есть фасоны, которые отлично смотрятся на всех фигурах, в то время как другие более изящно ложатся на определённые фигуры. Если вы не уверены, с чего начать и какой тип летнего платья лучше всего подходит под ваш тип фигуры, мы сделали удобное руководство, с которым вам станет гораздо проще найти те самые идеальные для вас платья.

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Выбирайте цветочные композиции

Одно из самых больших заблуждений моды заключается в том, что принты – история так себе и их можно носить только определённым типам телосложения и фигурам. Это огромный миф, который, слава богу, был развенчан многими известными дизайнерами. На самом деле принты (особенно цветочные) и узоры могут не только выглядеть потрясающе, но даже помогут свести к минимуму проблемные зоны. Всё зависит от дизайна платья. Например, разноцветный цветочный дизайн с контрастирующими оттенками ярких летних тонов, таких как бирюзовый, фиолетовый и карамельно-розовый, может придать телу соблазнительности, а не подчеркнуть какие-либо «болевые точки». А чтобы помочь создать ещё более женственную фигуру, вы всегда можете выбрать платье с искусственной драпировкой, которая сглаживает, скрывает недостатки и придаёт стильности общему образу.

В целом, яркие цвета помогают оживить любой «ансамбль». Кроме того, драпировка обычно создаёт утонченную атмосферу и идёт всем типам телосложения. Сочетание драпировки с яркими оттенками добавляет изюминку. Если вам нужен более модный контраст, вы можете надеть такие платья с замшевыми лодочками ярких оттенков, например красного.

Платье макси с цветочным принтом – отличный вариант не только для пляжа, его также можно надеть для более повседневных случаев или вечернего выхода.

Этим летом в моде платья с гавайскими принтами. Если вы выберете платье с затянутой талией и плиссированной юбкой, то будете выглядеть потрясающе независимо от вашего типа телосложения. Советы:

Когда хотите что-то скрыть

Если вы хотите свести к минимуму какие-либо части своего тела, которые заставляют вас чувствовать себя немного неловко, есть две вещи, которые вы можете сделать: (1) постараться как можно лучше скрыть эту конкретную часть или (2) сосредоточить внимание на той части своего тела, которую вы любите безоговорочно. Первый вариант усилит негатив, который вы уже испытываете по отношению к своему телу, в то время как второй поможет повысить уверенность в себе. Всё дело в нашем мозге и в том, какими эмоциями мы его подпитываем.

Если вы решите подчеркнуть лучшие части своего тела, то вот хитрость, которая поможет достичь этого. Универсально привлекательной частью тела (если не самой привлекательной, наряду с ключицами) являются плечи. Выбор двухцветного платья с красивыми вырезами, которые открывают плечи, – отличный ход. Для более современного образа, сочетающего в себе элегантность и остроту, выберите платье с минималистичной и чистой цветовой гаммой.

Облегающие формы

Облегающее платье – это основная вещь, которую каждая женщина должна иметь в своём гардеробе. Структурированные платья мягко облегают женское тело и помогают подчеркнуть фигуру. Выбирайте изделия, подчёркивающие женскую фигуру (например, со швами на талии), которые открывают и подчёркивают вторую по привлекательности часть тела – ключицы.

Возрождение баски

Тренд на баски активно возвращается и, скорее всего, станет любимым украшением многих женщин по всему миру. Оно фантастически подходило женщинам конца 1800-х годов и отлично смотрится на всех силуэтах и возрастах – от взрослых примадонн до молодых и спортивных леди. Баска сужает талию и подчёркивает бедра. Вы можете начать с чёрного кружевного платья с мини-баской, которое не перегружает фигуру и не отвлекает внимание. В зависимости от дизайна кружева, платье можно надеть как на повседневный, так и на официальный приём.

Совет: если вам нужно ещё больше «сократить» среднюю часть тела, просто добавьте пояс с шипами прямо над баской или мини-баской. Это поможет ещё больше подчеркнуть фигуру.

Ткань шамбре

Хорошо продуманный крой А-силуэта может значительно улучшить однотонное шамбре. В сочетании со щегольскими оборками и подходящим по цвету поясом-бантом такое платье придаст образу ностальгический винтажный оттенок, а также придаст женственность фигуре. Образ можно дополнить лодочками из лакированной кожи.

Талия и клёш