Как девушка, не умевшая шить, создала линию модной одежды

Казалось бы: шить джинсы - словно изобретать велосипед. Разве есть смельчаки, способные конкурировать со знаменитыми "левайсами"?

Но 29-летняя предпринимательница из города Батайска Ростовской области Анастасия Лукина смогла найти свою нишу на маркетплейсах.

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Настя создала свой джинсовый бренд. И сейчас в батайском цехе отшивают по десять тысяч изделий в месяц.

Работа есть, денег нет

Несколько лет назад Настя работала менеджером по продажам на швейной фабрике в родном городе и не представляла, что все может измениться. Когда предприятие внезапно закрылось, представители московских и питерских фирм обратились к Лукиной с просьбой найти другие цеха, которые продолжили бы выполнять заказы. Настя занималась координацией поставок, получая небольшую прибыль как ИП.

Когда обороты начали расти, возникли сбои в графиках пошива изделий. Тогда Анастасия и решила открыть свое швейное производство. Написала бизнес-план. Взяла льготный кредит 300 тысяч рублей на аренду помещения и покупку самого дешевого оборудования.

Начинала шить в комнате без окон. Была в одном лице директором, менеджером, бухгалтером и грузчиком. На маленьком производстве шили несложные изделия - юбки, толстовки, футболки.

- Это была движуха ради движухи. Настя платит аренду, зарплату, Настя - молодец, а деньги где? Друзья спрашивали, зачем мне все это, - говорит Лукина.

Превратили мини в макси

- Я с детства считала: все в руках самого человека, поэтому, когда вначале не получалось, убеждала себя: есть люди, которые смогли, чем я хуже? На ум приходила история основателя самой известной марки Levi's - эмигранта из многодетной семьи, который сшил первые брюки из парусины.

В итоге Анастасия решилась на самое трудное - шить джинсы. Арендовала более просторное помещение, приняла на работу еще нескольких швей.

Российская Газета

К намеченной цели получилось прийти после сотен метров испорченной ткани. Готовые брюки отправлялись на варку, но после кипячения из них получались шорты или бриджи, а длинные юбки сжимались до мини: ткань давала большую усадку. Технологу не хватало знаний и опыта и посоветоваться было не с кем.

В поиске специалистов Лукина с удивлением обнаружила, что по всей России можно насчитать лишь несколько цехов по варке джинсов.

Размер имеет значение

Со временем производственный процесс наладился. Настя перестала шить продукцию под чужими брендами, а стала развивать собственную торговую марку. Обратилась в компании по продажам через интернет.

- Оказалось, продавать через маркетплейс очень просто, никаких хлопот! Отвези продукцию на склад такой компании, и все, - делится опытом Настя.

Сейчас донские джинсы вполне конкурируют с зарубежными. Ведь Настя сделала то, что было непостижимо для заграничных модельеров, - учла особенности фигуры российской женщины.

- Все продают слимы (зауженные джинсы). Зачем? Круто идут брюки-трубы, палаццо, широкие. Импортные джинсы на маркетплейсах в основном плохого качества, маломерки, рассчитаны на низкий рост. Мы придумали модели для женщин любого роста и объема талии. Сначала наша размерная сетка была 42-48, потом 52-54. Сейчас дошли до 68-го размера, и в планах - продлить до 70. Самыми ходовыми оказались 52-54-й размеры.

Немаловажна и политика цен. Максимальная цена на донские джинсы - четыре тысячи рублей, минимальная - всего тысяча.

Миллион за знания

Всю прибыль Лукина тратит на развитие производства и обучающие курсы по ведению бизнеса.

Хорошим подспорьем для развития донского джинсового бренда стала господдержка. Лукина воспользовалась почти всеми ее видами, предоставляемыми в регионе.

Ей помогли сделать сайт, зарегистрировать торговую марку, сертифицировать продукцию, провести бухгалтерский аудит, выйти на самую популярную компанию интернет-продаж в мире. И даже найти партнера в Иране. Если вначале батайчанка договаривалась о покупке там ткани, теперь идут переговоры о размещении в этой стране самого производства. Чтобы успеть за ростом спроса, Лукина также открыла цех в Узбекистане и сейчас организовывает его в Китае.

Советы от Насти

Какие джинсы сейчас в моде?

В моде сегодня широкие брюки. Это клеш от бедра и от колена, палаццо, бананы, трубы и джинсы-бойфренды. Последние перешли к нам из мужского гардероба. Брюки должны сидеть свободно и даже небрежно, чтобы женщина чувствовала себя раскованно.

Очень популярны длинные джинсы, они делают ноги и в целом силуэт визуально более высоким. Потихоньку отходим от низкой посадки джинсов, на бедрах, для которой должен быть идеально плоский живот. Высокая посадка скрывает женственную округлость в этом месте. Соблазнительно выглядят момы, которые называют "мамины джинсы", их особенность - высокая посадка и прямой крой. Многим продолжают нравиться рваные.

Российская Газета

Из цветов, как и раньше, модны все оттенки голубого и синего, очень стильно смотрятся белые джинсы, но только для летнего образа. Всегда актуален черный.

А самый тренд - тотал деним, когда ты с головы до пят облачен в деним. Причем стиль минималистичный - без клепок, вышивки, страз и бусинок.

Как это было

Первый поцелуй