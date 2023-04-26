Как девушка, не умевшая шить, создала линию модной одежды
Казалось бы: шить джинсы - словно изобретать велосипед. Разве есть смельчаки, способные конкурировать со знаменитыми "левайсами"?
Но 29-летняя предпринимательница из города Батайска Ростовской области Анастасия Лукина смогла найти свою нишу на маркетплейсах.
Настя создала свой джинсовый бренд. И сейчас в батайском цехе отшивают по десять тысяч изделий в месяц.
Работа есть, денег нет
Несколько лет назад Настя работала менеджером по продажам на швейной фабрике в родном городе и не представляла, что все может измениться. Когда предприятие внезапно закрылось, представители московских и питерских фирм обратились к Лукиной с просьбой найти другие цеха, которые продолжили бы выполнять заказы. Настя занималась координацией поставок, получая небольшую прибыль как ИП.
Когда обороты начали расти, возникли сбои в графиках пошива изделий. Тогда Анастасия и решила открыть свое швейное производство. Написала бизнес-план. Взяла льготный кредит 300 тысяч рублей на аренду помещения и покупку самого дешевого оборудования.
Начинала шить в комнате без окон. Была в одном лице директором, менеджером, бухгалтером и грузчиком. На маленьком производстве шили несложные изделия - юбки, толстовки, футболки.
- Это была движуха ради движухи. Настя платит аренду, зарплату, Настя - молодец, а деньги где? Друзья спрашивали, зачем мне все это, - говорит Лукина.
Превратили мини в макси
- Я с детства считала: все в руках самого человека, поэтому, когда вначале не получалось, убеждала себя: есть люди, которые смогли, чем я хуже? На ум приходила история основателя самой известной марки Levi's - эмигранта из многодетной семьи, который сшил первые брюки из парусины.
В итоге Анастасия решилась на самое трудное - шить джинсы. Арендовала более просторное помещение, приняла на работу еще нескольких швей.
К намеченной цели получилось прийти после сотен метров испорченной ткани. Готовые брюки отправлялись на варку, но после кипячения из них получались шорты или бриджи, а длинные юбки сжимались до мини: ткань давала большую усадку. Технологу не хватало знаний и опыта и посоветоваться было не с кем.
В поиске специалистов Лукина с удивлением обнаружила, что по всей России можно насчитать лишь несколько цехов по варке джинсов.
Размер имеет значение
Со временем производственный процесс наладился. Настя перестала шить продукцию под чужими брендами, а стала развивать собственную торговую марку. Обратилась в компании по продажам через интернет.
- Оказалось, продавать через маркетплейс очень просто, никаких хлопот! Отвези продукцию на склад такой компании, и все, - делится опытом Настя.
Сейчас донские джинсы вполне конкурируют с зарубежными. Ведь Настя сделала то, что было непостижимо для заграничных модельеров, - учла особенности фигуры российской женщины.
- Все продают слимы (зауженные джинсы). Зачем? Круто идут брюки-трубы, палаццо, широкие. Импортные джинсы на маркетплейсах в основном плохого качества, маломерки, рассчитаны на низкий рост. Мы придумали модели для женщин любого роста и объема талии. Сначала наша размерная сетка была 42-48, потом 52-54. Сейчас дошли до 68-го размера, и в планах - продлить до 70. Самыми ходовыми оказались 52-54-й размеры.
Немаловажна и политика цен. Максимальная цена на донские джинсы - четыре тысячи рублей, минимальная - всего тысяча.
Миллион за знания
Всю прибыль Лукина тратит на развитие производства и обучающие курсы по ведению бизнеса.
Хорошим подспорьем для развития донского джинсового бренда стала господдержка. Лукина воспользовалась почти всеми ее видами, предоставляемыми в регионе.
Ей помогли сделать сайт, зарегистрировать торговую марку, сертифицировать продукцию, провести бухгалтерский аудит, выйти на самую популярную компанию интернет-продаж в мире. И даже найти партнера в Иране. Если вначале батайчанка договаривалась о покупке там ткани, теперь идут переговоры о размещении в этой стране самого производства. Чтобы успеть за ростом спроса, Лукина также открыла цех в Узбекистане и сейчас организовывает его в Китае.
Советы от Насти
Какие джинсы сейчас в моде?
В моде сегодня широкие брюки. Это клеш от бедра и от колена, палаццо, бананы, трубы и джинсы-бойфренды. Последние перешли к нам из мужского гардероба. Брюки должны сидеть свободно и даже небрежно, чтобы женщина чувствовала себя раскованно.
Очень популярны длинные джинсы, они делают ноги и в целом силуэт визуально более высоким. Потихоньку отходим от низкой посадки джинсов, на бедрах, для которой должен быть идеально плоский живот. Высокая посадка скрывает женственную округлость в этом месте. Соблазнительно выглядят момы, которые называют "мамины джинсы", их особенность - высокая посадка и прямой крой. Многим продолжают нравиться рваные.
Из цветов, как и раньше, модны все оттенки голубого и синего, очень стильно смотрятся белые джинсы, но только для летнего образа. Всегда актуален черный.
А самый тренд - тотал деним, когда ты с головы до пят облачен в деним. Причем стиль минималистичный - без клепок, вышивки, страз и бусинок.
Как это было
Первый поцелуй
В СССР джинсы были культовым атрибутом, а потом стали повседневной одеждой. После Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году началась джинсовая лихорадка. Джинсы как символ другого мира пробовали запрещать. Но их умудрялись перевозить через границу прямо на себе по несколько штук, и стоили они как средняя зарплата. При этом спекулянты могли попасть в тюрьму на 15 лет. В семидесятых появились подделки. Так, кустари любили подделывать немецкую марку Montana. В 1980-е у нас появились собственные аналоги, но их шили не из настоящего денима, а из плотного хлопка. Фирменные же отличала необыкновенная прочность. Среди советской молодежи была даже популярна фраза "Мы можем не помнить свой первый поцелуй, но невозможно забыть свои первые джинсы".