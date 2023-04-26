Названы правила выбора идеального брючного костюма
Дизайнер марки The Robe Анна Солонович рассказала thevoicemag.ru, как правильно выбрать брючный костюм.
Самое важное в такой одежде – это фасон. Нужно понять, для каких целей нужен костюм. Например, его можно носить в офис или на светские вечеринки.
Для офиса лучше всего выбрать классический костюм приталенного силуэта и нейтральных оттенков. Если же одежда нужна на выход, то можно присмотреться к необычным принтам и деталям.
Например, можно приобрести костюм с контрастной подкладкой или яркими кантами.
Материал у костюма должен быть качественным. Не стоит покупать изделие из синтетики, которая быстро потеряет дорогой вид.
Идеальный состав летнего костюма – шёлк с хлопком или тонкая костюмная шерсть с шёлком.
Пиджак бывает самых разных видов – от классического приталенного, двубортного до укороченного и полуспортивного варианта.
Например, в бренде «Баленсиага» есть изделие с гипертрофированными плечами и обозначенной талией. Такой фасон больше похож на мужской пиджак.
Важно знать, что широкие лацканы могут визуально делать фигуру шире. В классическом костюме должны быть только прорезные карманы.
Пройма должна быть в меру высокая, но она позволит свободно двигаться и не создавать эффект широких плеч.
Длина рукава должна быть такой, чтобы при поднятии руки на 90 градусов, манжеты не оголяли запястье.
Если плечи, полочки, проймы и длина хорошо сидят по фигуре, то это значит, что костюм идеально подходит.