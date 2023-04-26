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Названы правила выбора идеального брючного костюма

Дизайнер марки The Robe Анна Солонович рассказала thevoicemag.ru, как правильно выбрать брючный костюм.

Названы правила выбора идеального брючного костюма
© unsplash.com

Самое важное в такой одежде – это фасон. Нужно понять, для каких целей нужен костюм. Например, его можно носить в офис или на светские вечеринки.

Для офиса лучше всего выбрать классический костюм приталенного силуэта и нейтральных оттенков. Если же одежда нужна на выход, то можно присмотреться к необычным принтам и деталям.

Например, можно приобрести костюм с контрастной подкладкой или яркими кантами.

Материал у костюма должен быть качественным. Не стоит покупать изделие из синтетики, которая быстро потеряет дорогой вид.

Идеальный состав летнего костюма – шёлк с хлопком или тонкая костюмная шерсть с шёлком.

Пиджак бывает самых разных видов – от классического приталенного, двубортного до укороченного и полуспортивного варианта.

Например, в бренде «Баленсиага» есть изделие с гипертрофированными плечами и обозначенной талией. Такой фасон больше похож на мужской пиджак.

Важно знать, что широкие лацканы могут визуально делать фигуру шире. В классическом костюме должны быть только прорезные карманы.

Пройма должна быть в меру высокая, но она позволит свободно двигаться и не создавать эффект широких плеч.

Длина рукава должна быть такой, чтобы при поднятии руки на 90 градусов, манжеты не оголяли запястье.

Если плечи, полочки, проймы и длина хорошо сидят по фигуре, то это значит, что костюм идеально подходит.

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