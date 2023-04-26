Блогер назвала безвкусицей одежду трех известных брендов
Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала безвкусицей одежду трех известных брендов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 300 тысяч подписчиков.
Так, по мнению инфлюэнсерши, элегантным девушкам следует отказаться от покупки изделий американской марки Michael Kors, которые она призвала заменить на продукцию компании Ralph Lauren. В то же время автор ролика порекомендовала не приобретать наряды французского модного дома Louis Vuitton.
В завершение британка указала, что тем, кто желает выглядеть стильно, необходимо исключить из гардероба вещи бренда Balenciaga.