Блогер назвала безвкусицей одежду трех известных брендов

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала безвкусицей одежду трех известных брендов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 300 тысяч подписчиков.

© Lenta.ru

Так, по мнению инфлюэнсерши, элегантным девушкам следует отказаться от покупки изделий американской марки Michael Kors, которые она призвала заменить на продукцию компании Ralph Lauren. В то же время автор ролика порекомендовала не приобретать наряды французского модного дома Louis Vuitton.