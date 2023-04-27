На маркетах Московской недели моды появятся экологичные бренды

На маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля в столичных торговых центрах, свои коллекции представят пять экологичных российских брендов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Так, Маргарита Резникова из Санкт-Петербурга создала бренд Rishi по принципу «медленной моды» и цикличного производства. Одним из главных направлений марки является апсайклинг: например, чтобы пошить пару новых джинсов, модельеры используют шесть пар ношеных. В результате каждый предмет гардероба получается уникальным и повторить его в другом размере практически невозможно. Кроме того, дизайнеры создают апсайкл-изделия из хлопковых рубашек, а также из остатков трикотажа-кашкорсе и футера, которые находят в школах шитья и на швейных производствах. Они также экспериментируют с новыми тканями из крапивы и конопли.

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В свою очередь, унисекс-бренд 1377 Александры Журиной из Волгограда следует идеям «медленной моды» через многофункциональный и комфортный гардероб, вещи в котором легко сочетаются между собой. Модельер полагает, что минимальное количество одежды может удовлетворить максимальное количество потребностей. Некоторые базовые изделия изготавливаются из нестандартного трикотажа с фактурной поверхностью в Италии, также бренд работает с российскими тканями — например, с шуйским ситцем.

Дизайнеры бренда CHUMBLEY, который также будет присутствовать на маркетах, создают унисекс-одежду из переработанного пластика и аксессуары из остатков тканей. На всех этапах производства используются экологичные материалы, в частности переработанная бумага и биоразлагаемые пакеты.

Модельер Елена Фирсова из Москвы представляет на маркете две коллекции своего бренда DUNE из натуральных материалов: хлопка, льна, шелка и их смесовых вариантов. Цветовые решения коллекции в пастельных тонах позволяют легко сочетать вещи между собой. Последняя линейка на 50 процентов состоит из тканей ReLiveTex (вторичные ткани, созданные путем переработки неутилизированных материалов).

Наконец, бренд Jenesaq дизайнера Лены Межовой использует «умные» ткани, которые также не наносят вред окружающей среде. Они закупаются на японской фабрике, использующей нереализованное сырье из древесной, аграрной, пластиковой и рыболовной отраслей. Затем оно очищается и смешивается с органическим волокном дикого хлопка, шелка, конопли и эвкалипта. В результате получаются износостойкие ткани нового поколения, способные разлагаться под землей за год.