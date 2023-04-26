Российские дизайнеры на маркетах Московской недели моды

С 28 по 30 апреля в нескольких торговых центрах Москвы пройдут маркеты Московской недели моды, где будут представлены одежда, обувь и аксессуары российских дизайнеров.

© Пресс-служба Московской недели моды

Заявки на участие в мероприятии поступили от около 700 дизайнеров. Более половины из них – московские бренды, также много желающих представить свои товары на столичных площадках оказалось в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске. Среди желающих поучаствовать в маркетах Московской недели моды есть также дизайнеры из Якутии, Краснодарского края, Дальнего Востока, Калининграда – всего из 96 городов России.

Все дизайнеры, подавшие заявки и допущенные к рассмотрению экспертным советом, смогут представить свою продукцию на мероприятии.

Пресс-служба Московской недели моды

На площадках всех торговых центров помогут определиться с образом и проконсультировать по шоппингу лучшие выпускники школы стилистов-имиджмейкеров StyleHunter Лины Дембиковой и школы персональных стилистов PERSONAL STYLING Татьяны Никейцевой.

В рамках маркетов Московской недели моды дизайнеры также разместят свою продукцию в отдельном каталоге на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где собрано уже 1,8 тысячи столичных брендов. Программа разработана для поддержки локальных брендов и предлагает разные инструменты продвижения продукции участников, один из которых — портал сделановмоскве.рф.

Площадками маркетов Московской недели моды станут ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК VEGAS Крокус Сити.

Расписание активностей будет доступно на официальном сайте Московской недели моды. Прямые эфиры с маркетов Московской недели моды будут также доступны онлайн: трансляции пройдут на платформе ВКонтакте в официальном сообществе и на платформе VK Видео.