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18 минут назад

Российская стилистка назвала откровенные платья трендом лета

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Российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

Российская стилистка назвала откровенные платья трендом лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. В то же время актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки.

«Спортшик отходит на второй план, этим летом берем курс на женственность. Чем элегантнее и романтичнее платье, тем лучше», — заявила эксперт.

Кроме того, популярными станут блузки с рюшами, оборками, бантами и объемными цветами и юбки длины макси, например джинсовые с разрезами или прямые атласные. При этом последние можно носить не только с туфлями, но и с кедами, указала собеседница издания.

Мода,
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