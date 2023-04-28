Российская стилистка назвала откровенные платья трендом лета

В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. В то же время актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки.

«Спортшик отходит на второй план, этим летом берем курс на женственность. Чем элегантнее и романтичнее платье, тем лучше», — заявила эксперт.

Кроме того, популярными станут блузки с рюшами, оборками, бантами и объемными цветами и юбки длины макси, например джинсовые с разрезами или прямые атласные. При этом последние можно носить не только с туфлями, но и с кедами, указала собеседница издания.