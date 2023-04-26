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Том Форд выпустил в продажу свою последнюю коллекцию

Американский модельер Том Форд выпустил в продажу свою последнюю коллекцию. Об этом сообщает WWD.

Том Форд выпустил в продажу свою последнюю коллекцию
© Газета.Ru

Женская коллекция готового платья осеннего сезона выложена на сайте модного дома Tom Ford. Она состоит из репродукций любимых нарядов модельера за последние 13 лет. Вещи показаны на трех видеороликах, снятых фотографом Стивеном Кляйном.

На видео модели, стоящие в витринных окнах, стоят перед дирижером, управляющим ими, как оживающими манекенами. В ролике снялись такие известные модели, как Амбер Валетта, Джоан Смоллз, Карли Клосс, Карен Элсон и Каролин Трентини. В конце они как будто прощаются с модельером, покидающим сцену в своем костюме, постукивая каблуками своих туфель-брогов.

Модный дом Tom Ford модельер продал в конце прошлого года корпорации Estée Lauder за $2,8 млрд. Тогда предполагалось, что основатель Том Форд продолжит работать в качестве креативного директора до конца 2023 года.

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