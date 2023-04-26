Американский модельер Том Форд выпустил в продажу свою последнюю коллекцию. Об этом сообщает WWD.

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Женская коллекция готового платья осеннего сезона выложена на сайте модного дома Tom Ford. Она состоит из репродукций любимых нарядов модельера за последние 13 лет. Вещи показаны на трех видеороликах, снятых фотографом Стивеном Кляйном.

На видео модели, стоящие в витринных окнах, стоят перед дирижером, управляющим ими, как оживающими манекенами. В ролике снялись такие известные модели, как Амбер Валетта, Джоан Смоллз, Карли Клосс, Карен Элсон и Каролин Трентини. В конце они как будто прощаются с модельером, покидающим сцену в своем костюме, постукивая каблуками своих туфель-брогов.