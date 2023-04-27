Пробы золота: виды и отличия

Пробы на золотых изделиях в России обозначают содержание чистого золота в сплаве в долях из 1000.

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Они указываются на оттиске государственной пробирной инспекции. Чем выше цифра на клейме, тем ценнее украшение.

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Например, сережки 585 пробы ценятся выше сделанных из 375-й. Разберемся в видах и отличиях проб.

375

Самая низкая и наименее дорогая. В этом сплаве всего 37,5% чистого золота, остальное — примеси серебра, меди, палладия. Такой металл используется для создания бюджетных ювелирных изделий. Кольца, серьги, браслеты и цепочки из него отличаются ярко-желтым, блестящим цветом, они прочны, но быстро теряют первоначальный вид. Поэтому украшений из 375 в ассортименте ювелирных магазинов мало.

585

Это наиболее распространенная золотая проба в РФ. Цифра показывает, что в составе сплава содержится 58,5% чистого золота, что делает этот металл более ценным, чем 375.

Ювелирные изделия из такого сплава отличаются большей стойкостью к царапинам и меньшими ценами, чем из 750, при этом в них больше золота, чем в 375. Обручальные кольца, ожерелья и сережки из золота 585 пробы долгие годы сохраняют свой привлекательный вид.

Практически равнозначна этой пробе 583-я, которая была госстандартом в период СССР. В сплаве 583 содержится столько же чистого золота, что в 585-й: разница минимальная. Стандарт пришлось изменить из-за того, что на зарубежном ювелирном рынке не было сплава, аналогичного по составу советскому. За рубежом была и сейчас существует 14-каратная проба, которая как раз соответствует 585-й российской.

750

В таком сплаве три четверти состава — чистое золото. Неудивительно, что украшения из него стоят немало.

Драгметалл 750 используют при создании дорогих ювелирных изделий. Но из-за высокой пластичности этого металла, его легче поцарапать или повредить, поэтому с украшениями из него нужно быть предельно аккуратным при носке. Кроме того, такой драгметалл покупают в инвестиционных целях.

999

Это самый дорогой металл из золотосодержащих. Но из него не делают ювелирных изделий из-за недостаточной прочности.

В целом, выбор пробы золота зависит от цели использования драгметалла. Если требуется создать украшения экономкласса, то выбирают 375. Для создания красивых и качественных ювелирных изделий — 585.