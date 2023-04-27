Названа самая модная обувь на лето

Звездная стилистка Мими Каттрелл, клиентами которой были модель Джиджи Хадид и певица Ариана Гранде, назвала самую модную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

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В первую очередь специалистка отметила балетки и туфли на низком каблуке. По ее словам, данные предметы гардероба смотрятся элегантно. «Изящность туфель на низком каблуке делает их постоянным элементом моего гардероба. Я люблю носить их с воздушным летним платьем или джинсами», — пояснила она.

Кроме того, Каттрелл посоветовала присмотреться к обуви на платформе, классическим кроссовкам и босоножкам в стиле бохо. В последнем случае подобная вещь придает образу легкости, утверждает эксперт.