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Названа самая модная обувь на лето

Звездная стилистка Мими Каттрелл, клиентами которой были модель Джиджи Хадид и певица Ариана Гранде, назвала самую модную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

Названа самая модная обувь на лето
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка отметила балетки и туфли на низком каблуке. По ее словам, данные предметы гардероба смотрятся элегантно. «Изящность туфель на низком каблуке делает их постоянным элементом моего гардероба. Я люблю носить их с воздушным летним платьем или джинсами», — пояснила она.

Кроме того, Каттрелл посоветовала присмотреться к обуви на платформе, классическим кроссовкам и босоножкам в стиле бохо. В последнем случае подобная вещь придает образу легкости, утверждает эксперт.

Также в перечне трендовой обуви оказались лоферы, сшитые на заказ. Собеседница издания объяснила, что их можно сочетать не только с классическими строгими костюмами, но и повседневными нарядами.

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