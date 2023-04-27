Звездный стилист назвала самую модную обувь этого лета

Клиентами Мими Каттрелл были такие личности, как модель Джиджи Хадид, певица Ариана Гранде.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Стилист отметила, что самой модной обувью лета 2023 года станут балетки. Об этом она сообщила изданию Who What Wear.

По словам эксперта, также будут популярные туфли на низком каблуке. Такая обувь в образах смотрится элегантно и женственно.

Мими Каттрелл любит носить подобную обувь с воздушным летним платьем или джинсами.