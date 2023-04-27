Блогерша назвала устаревшую одежду для лета 2023 года

Модная блогерша Антония Хайэм из Великобритании назвала устаревшую одежду для лета 2023 года. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 335 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инфлюэнсерша призвала отказаться в текущем сезоне от кроп-топов, джинсовых шортов и футболок, отметив, что особенно их стоит избегать девушкам, желающим выглядеть элегантно. Кроме того, она назвала неактуальными и безвкусными бралетты и «дешевые» ромперы.

Что касается обуви, то автор ролика призвала воздержаться от покупки кроксов и биркенштоков.