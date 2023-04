В Россию массово пришли восточные бренды

«Разумная цена и высокое качество»

В том, что касается одежды, китайцы уже довольно убедительно продемонстрировали свое умение «делать дизайн». Бренд JNBY (Just Naturally Be Yourself, «Просто и естественно будь собой»), основанный в 1994 году, продается в России уже более десяти лет, и довольно неплохо. Один из секретов успеха, как утверждают в компании, — динамичная интернациональная команда дизайнеров, каждый из которых привносит в стиль марки собственную индивидуальность.