Стилисты назвали 5 видов сумок, которые нужно срочно убрать из гардероба
Издание woman.ru пишет, что хорошая сумка – это выгодная инвестиция в гардероб. Однако сейчас тренды сменяются очень быстро, в том числе и на сумки.
Антитренд сейчас – это небольшая сумка с широким ремнём. Такую модель лучше заменить классической сумкой с ярким акцентом, например, волнистым клапаном.
Ещё один антитренд – это кожаный тоут с короткими ручками. Его следует заменить большим шопером, который сейчас более актуален.
Стёганая сумка на цепочке тоже не в тренде. Лучше приобрести стёганую сумку другой формы.
Антитрендом является и сумка с монограммой. Лучше всего выбирать не такую модель, а более минималистичную.
Багет в стиле нулевых тоже выходит из моды. Выбрать лучше яркую, но комфортную альтернативу.