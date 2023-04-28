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Стилисты назвали 5 видов сумок, которые нужно срочно убрать из гардероба

Издание woman.ru пишет, что хорошая сумка – это выгодная инвестиция в гардероб. Однако сейчас тренды сменяются очень быстро, в том числе и на сумки.

Стилисты назвали 5 видов сумок, которые нужно срочно убрать из гардероба
© runews24.ru

Антитренд сейчас – это небольшая сумка с широким ремнём. Такую модель лучше заменить классической сумкой с ярким акцентом, например, волнистым клапаном.

Ещё один антитренд – это кожаный тоут с короткими ручками. Его следует заменить большим шопером, который сейчас более актуален.

Стёганая сумка на цепочке тоже не в тренде. Лучше приобрести стёганую сумку другой формы.

Антитрендом является и сумка с монограммой. Лучше всего выбирать не такую модель, а более минималистичную.

Багет в стиле нулевых тоже выходит из моды. Выбрать лучше яркую, но комфортную альтернативу.

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