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Александр Рогов назвал самое модное украшение сезона

Спросите у Рогова и он вам наверняка скажет, что ни один образ не будет полным без правильно подобранных аксессуаров. Каждый сезон мода на них меняется со скоростью света: вспомните, только недавно все носили массивные цепи, а прошлым летом уже сходили с ума от подвесок и браслетов из бисера.

Рогов назвал самое модное украшение сезона
© Super.ru

Одним словом: только успевай следить! К счастью, все тайны мира трендов в своем Telegram-канале нам по секретику рассказывает всеми любимый стилист. Так вот, по мнению Рогова, этой весной и летом на пике популярности будут ожерелья из жемчуга.

Согласитесь, очень нежный и изящный тренд, который способен украсить любой наряд. Экспериментировать, разумеется, можно смело: выбирайте многослойные, неоднородные и дополненные необычными деталями аксессуары, но помните, что в основе всегда лежит классика. По традиции показываем, как эту стильную находку применяют во время своих выходов звезды. На этот раз предлагаем почерпнуть вдохновения у известных модниц Хейли Бибер и Беллы Хадид, а также красавчика Тимоти Шаламе.

А еще советуем вам сразу подумать, с какими из других трендов наступившего сезона сочетается жемчужное ожерелье. Например, прочитайте про самое стильное платье, трендовую сумку мечты и необычные джинсовые вещи, популярные этой весной и летом!

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