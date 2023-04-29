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41 минуту назад

Том Форд покинул пост креативного директора одноименного дома моды

Lenta.ru

Модельер Том Форд ушел с поста креативного директора одноименного модного дома, созданного им же самим. Об этом сообщает WWD.

Том Форд покинул пост креативного директора одноименного дома моды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дизайнер официально прекратил работу в этой должности после завершения сделки по покупке бренда компанией The Estee Lauder. Ранее он представил последнюю коллекцию женской одежды, которую создал в 2005 году.

Новым креативным директором дома моды станет Питер Хокингс. Он сотрудничал с Фордом более 25 лет, начиная с позиции его ассистента в мужском отделе Gucci. В последнее время Хокингс работал в Tom Ford дизайн-директором мужских коллекций. Помимо этого, Гийома Джезеля назначили президентом и генеральным директором бренда. Имя главы Tom Ford Fashion будет объявлено в июле.

О завершении сделки по покупке бренда Tom Ford и всей его интеллектуальной собственности бьюти-холдингом The Estee Lauder Companies было объявлено 28 апреля. Объем сделки, о которой стороны сообщили в середине ноября 2022 года, составил 2,8 миллиарда долларов.

Мода,Том Форд,
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