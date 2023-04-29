Том Форд покинул пост креативного директора одноименного дома моды

Модельер Том Форд ушел с поста креативного директора одноименного модного дома, созданного им же самим. Об этом сообщает WWD.

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Дизайнер официально прекратил работу в этой должности после завершения сделки по покупке бренда компанией The Estee Lauder. Ранее он представил последнюю коллекцию женской одежды, которую создал в 2005 году.

Новым креативным директором дома моды станет Питер Хокингс. Он сотрудничал с Фордом более 25 лет, начиная с позиции его ассистента в мужском отделе Gucci. В последнее время Хокингс работал в Tom Ford дизайн-директором мужских коллекций. Помимо этого, Гийома Джезеля назначили президентом и генеральным директором бренда. Имя главы Tom Ford Fashion будет объявлено в июле.