Кто такой Карл Лагерфельд: только главное и интересное

Гений, модельер-явление, человек, сделавший себе имя на чужих именах.

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Карл Отто Лагерфельд (10 сентября 1935 года — 19 февраля 2019 года) — пожизненный креативный директор Fendi и Chanel, одна из самых ярких и эксцентричных личностей в мире моды. Подвергался критике за культ худобы и острые высказывания, в том числе в адрес политиков. Подарил второе рождение умирающему бренду Chanel и создал самую дорогую шубу в мире для Fendi.

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Биография

Не такой, как все

Будущий кайзер моды родился в Гамбурге (Германия) 10 сентября. А вот насчёт того, какой это был год, много лет шли споры. Одни источники указывали 1933 год, другие — 1938 год, поскольку, как пояснял сам Карл в интервью для фильма «Karl Lagerfeld, un roi seul» в 2008 году:

«На самом деле никто этого точно не знает. Я родился между 1933 и 1938 годами. Это тайна, покрытая мраком, и меня восхищают люди, называющие себя журналистами. Они так и не докопались до правды — до сих пор смешно».

По словам Карла, его мать могла сжечь документы намеренно, поэтому он и сам не знает, в каком году родился. Но его это не волновало:

«Мне нравится тайна — реальность скучна».

В 2013 году в интервью для французского журнала ParisMatch на очередной вопрос о дате рождения он наконец сообщил:

«В середине 1935 года — моя мать меняла дату, и ей было проще дорисовать «3» или «8»».

Однако это не поставило точку в путанице с возрастом, и даже ассистент Карла в 2019 году сказал Associated Press, что всё ещё точно не знает, какой именно год стоит считать верным. Тайна стала частью персонажа по имени Карл Лагерфельд. Карл рос в богатой семье. Отец, Отто Лагерфельд, был крупным промышленником, говорил на 12 языках и много путешествовал. Дед по отцу вёл импортно-экспортный бизнес в Гамбурге. А мать была скрипачкой и «говорила другим, что делать», как пояснял сам Карл в интервью ParisMatch. Также у него были две сестры: Марта-Кристиана и Теа, но он не был с ними близок. Он вообще был далёк от любых детей — ему больше нравились взрослые.

Как говорил Карл, он думал, что он центр мира, ненавидел детей-сверстников, они были для него рабами: он поручал им делать всё, что не хотел выполнять сам. Когда его спрашивали, как дела в школе, он поворачивался спиной — такие вопросы казались ему глупыми.

Он не считал себя уникальным: просто у него были другие стремления и интересы, «всё другое». И больше всего ему не нравилось выглядеть как все. Мальчики в то время носили короткие шорты и связанные матерями свитеры. Но мать Карла не вязала, так что он «избежал этого позора». Вместо этого парнишка раздобыл тирольскую одежду, которую было не найти в Гамбурге. Особенно ему нравились шляпки с пёрышками. И, когда всех мальчиков коротко стригли, Карл гордился своими шикарными длинными волосами. Уже тогда он проявлял склонность к артистизму, продумывал свой образ и обожал рисовать.

«Я родился с карандашом в руке», — говорил Карл в интервью ParisMatch.

Правда, на тот момент речи о карьере в моде не было: Карл хотел стать иллюстратором. Детство Карл провёл в провинции на севере Германии и в интервью CNBC охарактеризовал это время как скучное. Он ненавидел быть ребёнком, а ещё мечтал о крупных городах. Его влекла заграница, где, по его мнению, всё было идеально. «У меня было лишь одно желание: смыться оттуда как можно скорее», — говорил он в интервью 2008 года. Уже в детстве Карлу не хватало «размаха»: он считал, что его жизнь должна быть другой — как во Франции XVII века, в коридорах великолепного Версаля, а не в серости Гамбурга. В декабре 1949 года в Германии состоялся показ Кристиана Диора: это было невероятное событие — в то время звезда Диора сияла ярче прочих на модном небосклоне. Юный Карл сопровождал мать на этот показ, и это стало отправной точкой для его дальнейшей судьбы. Он увидел сказку, ожившие картинки из модных журналов и тот самый мир утончённости, в котором с детства мечтал существовать. Недолго думая, Карл сообщил родителям, что уезжает в Париж заниматься модой.

Париж, Fendi и Chanel

Путь Лагерфельда в моде начался только в 1954 году, когда он во время прогулки увидел баннер, приглашающий принять участие в конкурсе модельеров от International Wool Secretariat (сегодня это Международная премия Woolmark). Надо было просто сделать скетч платья или пальто из шерсти и отправить в IWS. Карл набросал несколько скетчей, отправил и забыл об этом на долгие полгода.

Пока ему не пришла телеграмма, в которой говорилось о победе. Так он получил свою первую премию — за дизайн пальто. На том же конкурсе в категории платьев победил Ив Сен-Лоран, и именно там началась их дружба. Среди судей конкурса был Пьер Бальмен, французский модельер и создатель собственного дома моды Pierre Balmain. Он предложил Карлу стать ассистентом.

В Balmain Карл в итоге проработал до 1962 года. После этого у него были внештатные задачи для Krizia, Ballantyne, Charles Jourdan. Но это была лишь прелюдия к основному действу. В 1965 году в жизни Карла началась новая глава: он стал сначала консультантом, а позднее и креативным директором Fendi. Сначала его пригласили, чтобы модернизировать меховую линию бренда.

И именно этим Лагерфельд в Fendi и запомнился: он отказался воспринимать норку и соболь дорогим, классическим мехом и поклоняться ему. Карл побрил и покрасил эти меха и создал концепцию Fun Fur (забавный мех), что позже стало основной для нового логотипа Fendi в виде двух букв F, где одна перевёрнута. Так Карл навсегда лишил мех флёра буржуазности.

По словам Бернара Арно, именно Лагерфельд сделал Fendi одним из инновационных итальянских домов. Следующий, 1966 год, принёс Карлу новые задачи: он стал модельером Chloé и укрепил богемный, романтический стиль бренда. Сотрудничество с этим модным домом продолжалось до середины 1980-х годов, пока в Chloé не сменились владельцы.

В 1992 году Карл снова появился в Chloé — на должности главного модельера, но это сотрудничество уже было менее успешным и окончилось в 1997 году. Тем более в то время в жизни Карла уже было нечто более важное — Chanel.

После смерти Габриэль Шанель в 1971 году дом Chanel сфокусировался на парфюмерии и аксессуарах, а коллекции одежды были похожи одна на другую, что неминуемо вело к краху. Ален Вертхаймер, владелец бренда, принял пророческое решение — в 1983 году он пригласил на работу Лагерфельда. Карла все отговаривали, убеждая, что эту «спящую женщину» не оживить, для неё всё кончено.

Но он принял предложение. И именно благодаря этому дом Chanel не только не пошёл ко дну, но и получил второе рождение. Карл выделил цветовые коды Chanel и фактуру (твид), ключевые предметы — крупный жемчуг, двухцветные лодочки, твидовые костюмы, маленькое чёрное платье. Но что не менее важно — Карл буквально заново придумал бренд, переосмыслив его составляющие.

Твид перестал быть скучным, буржуазная одежда для зрелых дам превратилась в мечту молодых девушек. В 2017 году, когда впервые за 108 лет появилась публичная отчётность Chanel, совокупная выручка компании составила $9,62 млрд, а чистая прибыль — $1,79 млрд. И это заслуга Лагерфельда. Как говорил об этом сам Карл:

«Моя работа заключается не в том, чтобы повторять, что делала она (Шанель. — Прим. «Секрета»), а в том, чтобы создавать то, что она могла бы сделать».

До самой смерти Карл занимал место креативного директора Chanel. После его дело переняла Виржини Виар. Возможно, успех Лагерфельда в мире моды и его становление кайзером (императором в мире моды) связаны с тем, что он всегда всё стремился делать сам. Только так он мог достичь лучшего результата. Он учился у каждого человека, с кем сталкивался в своей карьере, вплоть до 70-летней закройщицы Альфонсины, работавшей в модном доме Жана Пату. Карл учился работать с тканями, чистить их, раскраивать и многому другому. Он знал о создании одежды всё — с первого стежка.

«В индустрии моды вы мгновенно потеряете уважение закройщицы, если не ответите на все её технические вопросы. И неважно, зачем она его задаёт, нужен ли ей ваш ответ», — говорил Карл в 2008 году.

А когда в 1980-х годах ему не понравились предложенные фотографы в Chanel, он сделал снимки для пресс-кита сам. И потом ещё не раз проводил съёмки лично.

Собственный бренд и последние годы

Несмотря на то что имя Лагерфельда всегда ассоциировалось исключительно со старыми модными домами и уровнем Haute couture (высокой моды), в 1984 году он основал свой бренд — Karl Lagerfeld.

И тогда, и сейчас основу коллекций его бренда составляли вещи в чёрном и белом цвете с обязательными классическими рубашками: повторяли стиль самого Карла. Хотя личный бренд Лагерфельда не был таким же сильным, как Chanel и Fendi, он успешно развивался. По итогам 2021 года в мире было 120 собственных и франшизных магазинов Karl Lagerfeld, продажи выросли на 45% к 2020 году (находились на уровне €1 млрд) и на 35% к 2019 году. В июне 2022 года компания Karl Lagerfeld перешла под управление G-III Apparel Group.

Сам Карл активно работал до последнего: он ежегодно выпускал в среднем 14 коллекций даже в свои 80+ — в 4 раза больше, чем многие его коллеги. О выходе на пенсию речи не было: «Почему я должен перестать работать? Если я это сделаю, я умру». При этом он не считал свой труд усердным — для него это было образом жизни. Однако даже Лагерфельд оказался невечным. В январе 2019 года Карл впервые не появился в финале показа Chanel, как делал всегда. Его заменила Виржини Виар, его «правая рука». Сам Карл находился за кулисами в инвалидном кресле, он не мог двигаться без чужой помощи.

Официальной причиной был вывих лодыжки — последние годы Карл выглядел ослабленным. Вечером понедельника, 18 февраля 2019 года, Карла госпитализировали в Париже. Во вторник, 19 февраля, он скончался. Позже стало известно, что причиной смерти был рак поджелудочной железы.

Состояние

На момент смерти в 2019 году состояние Карла Лагерфельда оценивалось в $195 млн. Точных данных об имуществе Карла нет, однако СМИ неоднократно упоминали, что у него около 20 домов (в том числе квартир) — в Париже, Риме, Бриттани, Монако, Берлине и Биаррице. Самыми известными были квартира в Париже на Сен-Пер, дом в Ле-Ми (недалеко от Парижа), дом в Риме и квартира в Монте-Карло. А виллу La vigie в Монако он получил в подарок от самого князя Ренье в 1980-х годах.

Кошка Лагерфельда — наследница всего

Белая бирманская кошка, ставшая неотъемлемой частью жизни Карла, появилась у него случайно. Однажды приятель попросил его позаботиться о ней в течение недели. Но, когда хозяева вернулись, Карл настоял на том, чтобы оставить Шупетт себе.

Как он позже вспоминал, «это была любовь с первого взгляда: она смешная, весёлая, очаровательная, на неё приятно смотреть». В 2013 году для CNN’sFashion Week Карл сказал, что никогда не думал, будто способен так влюбиться в кошку. Если бы был возможен брак между людьми и животными, он бы женился на Шупетт. Едва ли какой-то другой питомец известного человека настолько узнаваем, как кошка Лагерфельда. Шупетт снялась с супермоделями для рекламных кампаний (первая — для V magazine в 2012 году с Летицией Каста) и суммарно за это получила больше €3 млн, в её аккаунте в одной запрещённой в РФ соцсети 148 000 подписчиков.

Карл купил для Шупетт личный самолёт, нанял двух горничных, телохранителя и личного повара. Она стала героиней его одноимённой книги, вдохновила на создание капсульной коллекции аксессуаров и один из фирменных принтов для бренда Karl Lagerfeld. Неудивительно, что при такой любви к Шупетт именно ей Карл завещал своё состояние.

Факты

Карл был коллекционером книг: его личная библиотека насчитывала более 300 000 экземпляров. В его офисе, дома и студии всегда громоздились башни книг, которые он читал: об истории, искусстве, музыке, географии, архитектуре и о многом другом.

В 1999 году он открыл в Париже книжный магазин 7L (он всё ещё работает), а год спустя — издательство Editions 7L.

Лагерфельд был первым представителем высокой моды, заключившим сотрудничество с брендом категории fast-fashion: в рамках коллаборации с H&M в 2004 году — через собственный бренд Karl Lagerfeld. Позже он также разрабатывал капсульную коллекцию для Puma (2018 год), повседневную уличную одежду для Zalando.

Большой поклонник искусства, в 1998 году Карл открыл в Париже художественную галерею Lagerfeld Gallery — Studio 7L.

В гардеробе Карл коллекционировал не только классические костюмы Dior, но и белые рубашки Hilditch & Key: их было более 1000 экземпляров. Сколько у него было фирменных тёмных очков и митенок — неизвестно.

С 1987 года Карл порой сам снимал рекламные кампании — в том числе и для Vogue. Одним из известных проектов стала съёмка Летиции Каста для V magazine в 2012 году.

Одним из интересов Карла вне моды были архитектура и дизайн интерьера: он участвовал в обновлении легендарного отеля Hôtel de Crillon в Париже. Номера, которые он оформил, назвали Les Grands Appartements.

В 2015 году, в юбилейный год сотрудничества с Fendi, Карл создал самую дорогую шубу в мире — за €1 млн. Она была из соболя, а её мех был покрыт чистым серебром.

Критика Лагерфельда за высказывания

Личность Карла была неоднозначной даже в модном мире. Ему принадлежали одни из самых жёстких и провокационных высказываний, особенно в отношении женщин и их внешнего вида. Карла постоянно критиковали за то, что предпочитал работать исключительно с худощавыми моделями, высказывался против запрета на работу слишком худых моделей. Он не считал, что это анорексия — это могло быть и просто их природной конституцией.

По его словам для канала Channel 4 news, анорексичных девочек — 1%, с избыточным весом — 30%, и последнее куда более значимая проблема. Также в 2009 году журналу Focus он заявил, что никто не хочет видеть пышных женщин. Более того, в его коллаборации с H&M в 2004 году не было одежды больших размеров. Карл отказался её выпускать, сообщив, что его разработки — это мода для худых, стройных людей.

Это изначальная идея и менять её он не будет. Но жёсткой позиции по фигуре он придерживался и в отношении себя. В 2000 году, после набора веса из-за стресса, за 13 месяцев он похудел на 42 кг — чтобы соответствовать гардеробу с классическими костюмами Dior 46/48-го размера.

«Я ношу узкие костюмы, чтобы не иметь возможности потолстеть», — говорил Карл. Об этом опыте похудения в 2005 году он написал книгу Karl Lagerfeld Diet.

Острые высказывания Лагерфельда порой предназначались не только женщинам с неидеальными фигурами. В 2012 году газете The Sun он сообщил, что Пиппе Миддлтон, сестре герцогини Кембриджской, лучше показывать всем свою спину, а не лицо. Впрочем, позже Карл пояснил, что имел в виду её неудачный макияж. А в 2017 году Лагерфельд прошёлся по канцлеру Германии Ангеле Меркель: ему не понравилось, что та позволила почти 1 млн мигрантов въехать в Германию в 2015 году.

«Нельзя даже спустя десятилетия убить миллионы евреев, чтобы потом привести на их место миллионы их злейших врагов», — высказался он в эфире шоу «Salut les Terriens».

Цитаты

«Мир красивой одежды — это мечты и иллюзии», — из интервью 2009 года для немецкого журнала Focus.

«Спортивные штаны — это признак поражения. Вы потеряли контроль над своей жизнью, поэтому купили спортивные штаны», — из книги «The World According to Karl» (2013).

«Мне не требуется 30 часов на раздумья. Либо «да», либо «нет»», — из интервью 2008 года для фильма «Karl Lagerfeld, un roi seul».

«Нарциссизм хорош по одной причине — он не позволяет человеку распуститься и стать обузой для других. Если смотреть на него с этой стороны, нарциссизм нужно сделать всеобщей обязанностью», — из интервью 2008 года для фильма «Karl Lagerfeld, un roi seul».

«Я всегда сплю с блокнотом и ручкой рядом со мной. Большинство вещей, которые я сделал и которые я считаю лучшими, были придуманы таким образом», — из интервью для журнала Crash.

«Мода — это "момент". Лучшее, что может случиться с платьем, — это носить его. Мода — это не музейные экспонаты», — из интервью для Vogue Arabia. «Ненавижу любителей. Я ненавижу непрофессиональных людей», — из интервью для Vogue Arabia.

«Тело должно быть безупречным. Если это не так, покупайте одежду меньшего размера и меньше еды», — из интервью для Harper's Bazaar.

«Я первый человек, сделавший себе имя на чужих именах. Наверное, у меня мышление наёмника, и мне прекрасно с ним живётся», — из интервью 2008 года для фильма «Karl Lagerfeld, un roi seul».

«Никогда не используйте слово "дешёво". Сегодня каждый может выглядеть шикарно в недорогой одежде — богатые тоже её покупают. Сегодня на всех уровнях есть хороший дизайн одежды. Вы можете выглядеть шикарно в футболке и джинсах — это зависит от вас».