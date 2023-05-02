Стилист назвала модные летом 2023 года сумки и обувь

Правильно подобранная обувь и сумка делают образ трендовым, даже если он состоит из базовых вещей. Именно поэтому эти элементы гардероба являются самой прибыльной категорией в продажах премиальных марок, рассказала персональный стилист Анна Орлова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала модели, которые будут в тренде весной и летом 2023 года.

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Как подобрать сумку

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К основным трендам этого сезона, по ее словам, относятся сумки в форме полумесяца и оверсайз сумки-шопперы. Последние модно носить не только на плече, но и под мышкой или в руке. Также стоит обратить внимание на сумки-котомки и сумки-мешочки — их носим зажатыми в руке. В моде и объемные полукруглые кросс-боди, которые нужно носить поперек тела, как вещмешок.

«Дизайнеры предлагают носить цепи в качестве украшения или конструктивной детали, использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать тотальный принт сумки и других вещей в образе. На подиуме появляются и микро-сумки и кошельки, но это уже, скорее, не сумка, а украшение», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Стилист рекомендовала подбирать сумку, ориентируясь на тренды, но при этом исходя из своих параметров, визуальной эстетики и образа жизни.

Какую выбрать обувь

Если сложно принять какие-то тренды в одежде, стоит попробовать начать с обуви, посоветовала Орлова. По ее словам, в этом сезоне в моду, вытесняя квадратный носок, уверенно возвращается острый мыс. Актуальна и высокая плоская платформа — как на открытой, так и на закрытой обуви. А также танкетка. Особенное внимание стоит обратить на сандалии и эспадрильи на высокой джутовой танкетке, сказала стилист.

«В моде босоножки на тонких ремешках, и, в целом, различные ремешки и шнуровки. Перемычка на пальце, а также вьетнамки, уместные в городских образах, а не только на пляже. Балетки, как часть большого тренда ballet-core — особенно актуальны балетки с ремешком в стиле Мери-Джейн или остроносые. Металлизированная обувь», — перечислила собеседница «Ленты.ру».

Неожиданно на подиум ворвались разнообразные колготки и появилось два тренда: босоножки с колготками и колготки в тон образа, рассказала она. Дизайнеры также охотно используют забавные детали: аппликации, цветы, перья, необычные каблуки.