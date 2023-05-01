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Певица Рита Ора снялась в корсетном мини-платье в память о модельере Карле Лагерфельде

Певица Рита Ора выложила фото в корсетном платье, которое сшил для нее Карл Лагерфельд. Таким образом она почтила память модельера в личном блоге в социальных сетях.

В аккаунте 32-летней Риты Оры появилось несколько снимков, на которых она одета в мини-платье с корсетом от Chanel. Часть фото старые, сделанные до смерти Карла Лагерфельда и совместные с ним.

"Я должна была вернуть этот наряд, который он сшил для меня на шоу Chanel. Мы выступали там с ним в Монако в 2016 году", — объяснила певица.

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