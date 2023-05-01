Куртку как у молодой Кейт Мосс назвали лучшей покупкой сезона

Укороченную кожанку как у молодой Кейт Мосс в сети назвали лучшей покупкой сезона
Стилисты уверены, что аутфиты из нулевых будут ещё долго задавать современные тренды.
Издание thevoicemag.ru пишет, что эпоха заниженных брюк и маек-алкоголичек задержится ещё надолго.
Это время привело с собой кожаные куртки, которые недавно считались антитрендом. Теперь подобные вещи точно должны быть в каждом гардеробе.
В 2023 году тон половине трендов задаёт байкерский стиль, элементы которого высокие ботинки, концептуальные серебряные украшения, белые топы и рваные свитеры, чёрные косухи.
Укороченные кожаные куртки носили почти все селебрити, например, Пэрис Хилтон и Бритни Спирс.
Runews24.ru
В новом сезоне вновь предлагают носить кроп-косухи, как, например, у молодой Кейт Мосс. Эта потёртая вещь стала культовой и самой узнаваемой.