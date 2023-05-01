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Укороченную кожанку как у молодой Кейт Мосс в сети назвали лучшей покупкой сезона

Стилисты уверены, что аутфиты из нулевых будут ещё долго задавать современные тренды.

Куртку как у молодой Кейт Мосс назвали лучшей покупкой сезона
© Runews24.ru

Издание thevoicemag.ru пишет, что эпоха заниженных брюк и маек-алкоголичек задержится ещё надолго.

Это время привело с собой кожаные куртки, которые недавно считались антитрендом. Теперь подобные вещи точно должны быть в каждом гардеробе.

В 2023 году тон половине трендов задаёт байкерский стиль, элементы которого высокие ботинки, концептуальные серебряные украшения, белые топы и рваные свитеры, чёрные косухи.

Укороченные кожаные куртки носили почти все селебрити, например, Пэрис Хилтон и Бритни Спирс.

Runews24.ru

В новом сезоне вновь предлагают носить кроп-косухи, как, например, у молодой Кейт Мосс. Эта потёртая вещь стала культовой и самой узнаваемой.

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