Как носить женский брючный костюм кимоно: советы и идеи

Почему женский брючный костюм кимоно - это модный и удобный образ, как выбрать идеальный костюм для своей фигуры и стиля, какие виды костюмов кимоно существуют и как их сочетать с обувью и аксессуарами.

© Первоисточник

Женский брючный костюм кимоно - это необычное и оригинальное сочетание традиционного японского наряда и современной одежды. Он состоит из широких брюк и верха с длинными рукавами, который застегивается на пояс.

Видео дня

подходит для разных типов фигуры, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства; создает элегантный и женственный образ, который можно дополнить аксессуарами и обувью;

подойдет для разных случаев: работы, встречи, прогулки или праздника;

изготовлен из натуральных материалов, которые дышат и не сковывают движения. Основные преимущества:

Как выбрать и носить

Чтобы выбрать идеальный костюм кимоно, нужно учитывать несколько факторов:

Размер. Должен быть свободным, но не висеть на вас. Проверьте, чтобы брюки не были слишком длинными или короткими, а верх не сбивался с плеч.

Цвет. Выбирайте цвета, которые гармонируют с вашим тоном кожи и цветом волос. Можно выбрать однотонный костюм или с рисунком в стиле японской гравюры.

Стиль. Может быть классическим или модным. Классический имеет прямой крой и минимальную детализацию. Модный может иметь асимметричный верх, контрастный пояс или декоративные элементы.

Соблюдайте пропорции. Если верх объемный, то брюки должны быть узкими или прямыми. Если брюки широкие, то верх должен быть коротким или зауженным. Выбирайте подходящую обувь. Костюм кимоно хорошо сочетается с туфлями на каблуке, балетками или лоферами.

Избегайте слишком грубой или спортивной обуви.

Добавьте аксессуары. Можно украсить брошью, серьгами, ожерельем или шарфом. Не перегружайте образ слишком многими украшениями. Чтобы правильно носить костюм кимоно, следуйте этим советам:

Почему стоит попробовать

Женский брючный костюм кимоно - это уникальная возможность выразить свою индивидуальность и вкус. Он отличается от обычных своей оригинальностью и изяществом. Подойдет для тех, кто любит экспериментировать с модой и привносить в свой образ нотки экзотики. Поможет вам выделиться из толпы и произвести впечатление на окружающих.

Какие виды существуют

Костюм кимоно может быть разным по фасону, материалу и узору. В зависимости от этих параметров, можно выделить несколько видов:

Шелк. Самый традиционный и дорогой вариант. Шелковый костюм имеет благородный блеск и приятную на ощупь текстуру. Он может быть с роскошным узором или без него.

Хлопок. Более доступный и практичный вариант. Хлопковый костюм хорошо подходит для лета, так как он легкий и дышащий. Он может быть ярким или пастельным.

Лен. Это еще один натуральный и комфортный вариант. Льняной костюм имеет небольшую грубину и мятость, что придает ему особый шарм. Он может быть однотонным или с полосками.

Вискоза. Это синтетический материал, который имитирует натуральные ткани. Вискозный костюм имеет гладкую и мягкую поверхность и хорошо драпируется. Он может быть с любым узором или принтом.

Какой бы вид вы не выбрали, вы всегда будете выглядеть стильно и модно.