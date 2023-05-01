Памела Андерсон выпустит коллекцию купальников
В продажу творения 55-летней актрисы поступят уже 4-го мая.
Памела Андерсон возвращается к корням. Слитный купальник красного цвета, сделавший актрису популярной в сериале 90-х «Спасатели Малибу», послужил для неё источником вдохновении для создания коллекции пляжной одежды и аксессуаров.
В соцсетях Памела объявила, что в партнёрстве с брендом Frankies Bikinis выпустит 4-го мая «свежую, весёлую и вневременную» капсулу. Новость она сопроводила снимком в том самом красном купальнике с вскинутыми вверх руками.
«Я так рада разделить это с вами», - пояснила Андерсон. «Но сегодня, через год, я могу вам рассказать о всех любимых идеях и трюках торговли. Всё смешалось в моей коллаборации купальных принадлежностей с Frankies Bikinis».