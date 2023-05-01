18-летняя Дева Кассель поразила фанатов откровенной фотосессией

Очаровательная Дева Кассель не устает раздавать красоту. На этот раз юная модель снялась в чувственной фотосессии Николаса Фолса. Новыми снимками она не только напомнила, как же сильно похожа на свою маму Монику Беллуччи, но и устроила настоящий раскол среди подписчиков.

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Дело в том, что отсутствие эпиляции у девушки, как всегда бывает в таких случаях, вызвало бурную реакцию и сотни противоречивых комментариев. Многие, конечно же, только восторгаются ее красотой, но есть и те, которые посчитали уместным посоветовать девушке побриться.

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«Она модель, известная личность. И не брить подмышки — это как минимум неухоженность. Ходить потом вонять», — пишет русскоязычная подписчица.

Но есть и те, кого на снимках абсолютно ничего не смущает.

«Люди никак не могут смириться с тем, что кто-то может быть красивым с растительностью на теле», — удивляется одна фанатка.

«Дева такая же темпераментная, как и ее мать. Эротика с возрастом раскрывается все больше. И эти подмышки в ее исполнении — тоже чертовски сексуально», — восторгается другая.

Но подозреваем, что до самой Девы эта борьба мнений даже не дошла, она просто не смогла ее прочитать.

«Только те, кто пишет на русском, обратили внимание на подмышки. Русскоязычное мышление видно издалека», — заметила еще одна подписчица.