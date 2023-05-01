Беременная Рианна «выгуляла» эффектный наряд от Chanel перед Met Gala 2023
Для выхода в свет 35-летняя певица выбрала чёрно-белую гамму и «меховую» фактуру.
Рианна продолжает демонстрировать окружающим «беременный» стиль. Перед балом Института костюма музея Metropolitan, который в этом году будет посвящён наследию Карла Лагерфельда и состоится сегодня вечером, певица прогулялась по Нью-Йорку в необычном, «меховом» костюме от Chanel чёрно-белого цвета. Серию своих фотографий она опубликовала в соцсетях, подписав: «Ещё даже не понедельник».
По информации Vogue, эффектный наряд Рианны содержал модели из осенней коллекции французского модного дома 1994-го года.
Что же касается Met Gala, то «модное» мероприятие такого масштаба исполнительница хита «Work» посещала в последний раз в 2021-м году. В прошлом году ей пришлось пропустить «ярмарку тщеславия» из-за рождения сына.