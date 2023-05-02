Платье блогерши на выпускной сравнили в сети с мочалкой

Платье блогерши Джулии Стейн из США, купленное онлайн, в сети сравнили с мочалкой. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

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18-летняя инфлюэнсерша с никнеймом julia._.stein рассказала, что решила заказать в интернете платье на выпускной. Она нашла в онлайн-магазине декорированное стразами синее платье длины миди с высоким разрезом в области ног, пышными рукавами и корсетным верхом, показав на размещенных кадрах скриншот каталога ретейлера.

Однако, по словам пользовательницы, она получила другой наряд. В опубликованном ролике девушка предстала перед камерой укороченном до щиколоток платье с юбкой из сетки, на котором отсутствует отделка. При этом, как утверждает юзерша, за данный товар она заплатила почти 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей). «Выпускной уже завтра, а я выгляжу как фея», — посетовала героиня публикации.