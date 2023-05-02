Как звезды эпатировали публику на главном балу года

В Нью-Йорке завершилось одно из самых громких событий в индустрии моды — Met Gala, ежегодный бал Института костюма при музее Метрополитен. На этот раз «модный Оскар», как его давно прозвали поклонники, посвятили немецкому дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался в 2019 году. В музее представили около 150 образов, а также эскизы модельера и несколько его культовых интервью. «Выставка посвящена перерождению двухмерных рисунков Карла в трехмерные предметы одежды, — объяснил главный куратор Института костюма Эндрю Болтон. — Карл никогда не уставал повторять, что моде не место в музее… Он говорил: "Мода — это не искусство, моде место на улице, на женских телах, на мужских телах"». Чем удивили наряды мировых звезд, почтивших память великого художника, — в галерее «Ленты.ру».

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Телезвезда Ким Кардашьян, чьи экстравагантные появления на Met Gala ежегодно сопровождаются волной споров, посетила бал в кастомном платье Schiaparelli с 60 тысячами натуральных жемчужин. По словам гостьи, команда дизайнера Дэниела Розберри более тысячи часов вручную создавала этот наряд. «Что олицетворяет Карла больше, чем жемчуг? Я хотела утонуть в жемчуге, и у меня это получилось», — рассказала Кардашьян и призналась, что на пути к ковровой дорожке уже успела потерять несколько жемчужин. «Моя дочь Норт собирала их и складывала в свою сумку», — рассказала она.

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Американский рэпер Lil Nas не устает удивлять публику эпатажными нарядами. В этом году артист решил прийти на мероприятие в трусах и сапогах с массивными каблуками и подошвой. Кроме того, он выкрасил тело серебристой краской и задекорировал жемчугом и кристаллами Swarovski. Свой образ исполнитель завершил маской с множеством драгоценных камней и маникюром.

Барбадосская певица Рианна восхитила гостей пышным платьем бренда Valentino с длинным широким шлейфом. Верх наряда украшали многочисленные декоративные цветы. В качестве аксессуаров звезда выбрала однотонные белые перчатки и солнцезащитные очки, на которые были приклеены большие накладные ресницы. Рианна завершила свой образ классической красной помадой на губах. Ее избранник — американский рэпер A$AP Rocky — составил образ от итальянского бренда Gucci. Он надел белую рубашку с черным кожаным галстуком и классический блейзер, а также мешковатые джинсы, обшитые стразами, поверх которых красовался красный клетчатый килт.

Освобожденная из российской тюрьмы баскетболистка Бритни Грайнер, которую обвиняли в контрабанде наркотиков, пришла на Met Gala с женой Черелл. Последняя для выхода в свет выбрала прямое платье бежевого цвета, а спортсменка предпочла льняной костюм в тон одежде супруги. Знаменитость сфотографировали в длинном пиджаке поверх прозрачного лонгслива, который демонстрировал ее тело с множеством татуировок, и брюках прямого кроя.

Завоевавший любовь зумеров Педро Паскаль появился на ковровой дорожке в компании коллеги по сериалу Last Of Us Беллой Рамзи в ярко-красном наряде модного дома Valentino. Фотографы запечатлели 48-летнего актера в длинном пальто, надетом поверх классической рубашки и черных шорт, а также лакированных ботинках на шнурках. Один из самых ярких образов бала сопровождался темным галстуком, высокими носками в стиле школьной формы и несколькими золотыми перстнями. Ради Met Gala Паскаль отрастил усы, а его длинные волосы стилисты убрали от лица с помощью укладки с эффектом мокрых прядей.

Американский актер и музыкант Джаред Лето прошел по лестнице Метрополитен-музея в костюме любимой кошки дизайнера по кличке Шупетт. Неожиданное появление гостя в таком костюме смутило рэпершу Лиззо, которая воскликнула: «Кто это?» Лето, в свою очередь, не постеснялся подойти к ней, чтобы обнять ее и снять перед ней маску.

Американская актриса Дженна Ортега решила перенести экранный образ своей героини Уэнсдей Аддамс в реальную жизнь. 20-летняя знаменитость появилась перед фотографами в корсетном мини-платье, оформленном длинным шлейфом, и укороченном жакете. Ее образ дополнили прозрачные гольфы и черно-белые туфли на массивной подошве. Наряд в готическом стиле был разработан дизайнером Томом Брауном, который решил отдать дань уважения покойному Карлу Лагерфельду посредством золотистой цепи с жемчугом и бантом на блузе.

Любимица Карла Лагерфельда, супермодель Кара Делевинь приехала на торжество в наряде, вдохновленном его фирменным стилем. Британская звезда составила образ из вещей любимых цветов модельера, появившись на публике в белом мини-платье с глубоким декольте и длинным шлейфом в сочетании с черными обрезанными лосинами из кожи и босоножками шпильке. Манекенщица надела и любимые аксессуары Лагерфельда — кожаные перчатки, массивные перстни и колье с бриллиантами.

Американская актриса Эль Фэннинг отдала дань уважения Лагерфельду, подобрав наряд, связанный с ее личными воспоминаниями о дизайнере. Так, звезда решила создать образ, похожий на тот, в котором ее сфотографировали в возрасте 13 лет для книги Лагерфельда «Маленький черный жакет». На мероприятии Эль предстала в белом кружевном платье от бренда Vivienne Westwood и черном жакете-болеро. Голову актрисы украшал венок из ромашек с многочисленными черными лентами. В руках Эль Фэннинг держала большой букет живых цветов.

Американская модель Джиджи Хадид, которая неоднократно участвовала в показах Карла Лагерфельда, почтила память покойного дизайнера в эпатажном платье из прозрачной ткани. Черный наряд длины макси, который эксклюзивно для манекенщицы создали в модном домом Givenchy, дополнял корсетный верх и кейп с длинным шлейфом. Завершали образ черные туфли на каблуках, кольца из белого золота, жемчужное колье и кружевные перчатки.

Американская предпринимательница, певица и актриса Пэрис Хилтон впервые в жизни получила приглашение на Met Gala. По словам анонимных источников портала TMZ, Пэрис «была на седьмом небе от счастья». Телезвезда позировала перед фотографами в черном кожаном платье Marc Jacobs. Рукава платья обнажали ее плечи и плавно переходили в сверкающие перчатки, а подол — в шлейф. Дизайнер Марк Джейкобс, который появился на балу в классическом костюме, сказал в интервью журналу Vogue, что Хилтон смотрелась завораживающе. Он отметил, что этот наряд Пэрис Хилтон стал для него очень интересным, поскольку обычно бизнесвуман предпочитает яркую цветовую гамму.

25-летняя модель Анок Яй привлекла внимание журналистов нарядом от американского бренда Prabal Gurung. На манекенщице было платье из золотых пайеток, низ которого украшала бахрома серебристого цвета и черный шлейф. Также звезда примерила босоножки и дополнила свой образ многочисленными украшениями.

Некоторые звезды решили оголиться на публике. Например, американская модель Кендалл Дженнер вышла в свет в обнажающем ягодицы боди из страз с длинными рукавами и серебристым воротником, а также ботинках на высокой платформе. Макияж в нейтральных оттенках, аккуратные серьги и скромная прическа в виде высокого хвоста сбалансировали провокационный наряд знаменитости.

Рэпер P. Diddy, также известный как Пафф Дэдди, и его возлюбленная, певица Юнг Майами, появились на Met Gala в нарядах одной цветовой гаммы и с длинными шлейфами. 53-летний исполнитель выбрал для мероприятия классический костюм, расшитый металлическими заклепками, и объемный плащ, оформленный аппликациями в виде роз. 28-летняя Юнг была в боди с прозрачной юбкой и огромным воротником, с которого свисали жемчужные ожерелья.

Российская модель Ирина Шейк появилась на балу в атласном платье со шлейфом и аппликациями в виде цветов — любимым декором Лагерфельда. Свой асимметричный наряд со сборками манекенщица дополнила массивным бриллиантовым колье и макияжем в розовых оттенках. В отличие от других гостей Met Gala, Шейк отказалась от каблуков, пройдя по ковровой дорожке в балетках, которые считаются самой модной обувью текущего сезона.

Обрамляющий фигуру серебристо-металлический наряд индийской бизнеследи Наташи Пунаваллы также вызвал интерес у аудитории. Зеркальное платье было украшено высокими вырезами до головы, напоминающими кошачьи уши. В качестве макияжа женщина выбрала черные графические стрелки, румяна, хайлайтер и помаду в нейтральных оттенках.

Южнокорейская модель и победительница третьего сезона реалити-шоу «Топ-модели по-корейски» Сора Чой появилась на Met Gala в твидовом костюме, оформленном белыми пятнами. Объемный клетчатый плащ был украшен золотой цепью, которую также можно было заметить в наряде актрисы Дженны Ортеги. Свой образ Чой дополнили вуалью, красной помадой и черными графичными стрелками на глазах.

Певица Билли Айлиш для редкого выхода в свет выбрала платье из оголявшего ее тело прозрачного кружева. Наряд, выполненный в черном цвете, украшали аппликации в виде бархатных цветов, а также блестящие кристаллы и пайетки. Среди прочего знаменитость надела оперные перчатки и чулки с атласными босоножками на платформе и высоком каблуке. Стилист по волосам Бенжамин Мохапи вплел в косу Билли черные атласные банты, которые были неотъемлемой частью творчества покойного Лагерфельда. «Небрежная коса только подчеркнула бунтарский дух Лагерфельда и нонконформизм самой Айлиш», — отметил собеседник Vogue.

Некоторые звезды решили не только выделиться эпатажными нарядами, но и позаигрывать с фотографами. Так, популярная американская рэперша Doja Cat предстала в образе кошки, состоящем из серебристого обтягивающего платья без рукавов. Наряд дополнил капюшон с декоративными ушами небольшого размера из того же материала. Хип-хоп-исполнительница Карди Би частично обнажила грудь, расстегнув черно-розовое облегающее платье. Звезда сделала объемную укладку на длинных волосах седого оттенка и украсила их черным ободком.

Нигерийская исполнительница Tems привлекла внимание платьем, состоящим из черного корсетного верха и обтягивающей бедра юбки со шлейфом. Также звезда надела высокие черные перчатки, белые блестящие босоножки, а на голову — обруч с сеткой в виде веток и листьев.

53-летняя поп-исполнительница Дженнифер Лопес позировала перед фотографами в платье длины маски люксового бренда Ralph Lauren. Верхняя часть наряда была выполнена в виде обнажающего тело черного топа с подолом, а нижняя переходила в облегающую розовую юбку. Ее образ дополнили босоножки на массивном каблуке и берет с вуалью. Публика обратила внимание не только на идеальный пресс певицы, но и на то, что она пришла на Met Gala без мужа Бена Аффлека.