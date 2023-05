Как звезды эпатировали публику на главном балу года

Завоевавший любовь зумеров Педро Паскаль появился на ковровой дорожке в компании коллеги по сериалу Last Of Us Беллой Рамзи в ярко-красном наряде модного дома Valentino. Фотографы запечатлели 48-летнего актера в длинном пальто, надетом поверх классической рубашки и черных шорт, а также лакированных ботинках на шнурках. Один из самых ярких образов бала сопровождался темным галстуком, высокими носками в стиле школьной формы и несколькими золотыми перстнями. Ради Met Gala Паскаль отрастил усы, а его длинные волосы стилисты убрали от лица с помощью укладки с эффектом мокрых прядей.