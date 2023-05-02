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Met Gala 2023: лучшие женские наряды звезд

1 мая в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala 2023 в Метрополитен-музее. За 75 лет существования мероприятие трансформировалось из благотворительного ужина в одно из главных событий в мире моды.

В этом году бал Met Gala был посвящен наследию покойного дизайнера Карла Лагерфельда. Лагерфельд ушел из жизни в 2019 году в возрасте 85 лет.

Тема мероприятия звучала так: "Карл Лагерфельд: Линия красоты". Перед звездами встала серьезная задача – интерпретировать на свой лад заявленную тему, чтобы отдать дань уважения легендарному модельеру.

К слову, все приглашенные знаменитости сделали это по-разному: кто-то выбрал сдержанный элегантный образ, в то время как другие решили не мелочиться и по-максимуму проявить фантазию.

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Подробнее о самых удачных нарядах звезд – в материале "Рамблера".

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