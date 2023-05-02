Названы самые модные платья для выпускного
Российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самые модные платья для выпускного вечера. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».
Так, специалист посоветовала читательницам присмотреться в 2023 году к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.
«Также актуальны обтягивающие платье, платья на запах, платья, у которых разрез идет по подолу. Актуальны и минималистичные платья», — пояснила она.