ФНС приостановила операции по счетам двух компаний Оксаны Самойловой

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Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам двух компаний Оксаны Самойловой. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Telegram-канал «112».

По данным СМИ, деятельность приостановили у двух фирм, принадлежащих Самойловой, — ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл».

Всего под налоговую проверку попали семь блогеров с миллионной аудиторией. Речь идет в том числе о Валерии Чекалиной (Лерчек), Александре Митрошиной и Елене Блиновской, в отношении которых возбуждены уголовные дела, пишет Telegram-канал «112».

У блогеров уже заблокировали счета. Допускается, что материалы из ФНС могут быть перенаправлены в Следственный комитет РФ.

7 марта в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных возбудили уголовные дела из-за легализации 130 миллионов рублей, заработанных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, за два года блогеры недоплатили государству более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

21 марта в отношении блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Интернет-деятель не заплатила в государственный бюджет 120 миллионов рублей. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в материале «Вечерней Москвы».