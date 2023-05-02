Интроверт, однолюб, легенда миры моды: как жил Валентин Юдашкин

За 59 лет кутюрье успел создать модную империю и стать примером идеального семьянина.

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Сегодня не стало одного из самых известных российских модельеров, настоящего певца и прославителя русских мотивов в нарядах. Валентин Юдашкин знал, чем он будет заниматься с раннего детства, а его карьере можно было позавидовать. При этом сам модельер предпочитал не светские мероприятия и тусовки, а уютный дом, общение с семьей и творчество.

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Страсть с детства

Интровертом Валентин был с раннего детства. Он предпочитал проводить время наедине с альбомом и карандашами. Родителям увлечение маленького Вали нравилось ровно до тех пор, пока он не стал проявлять интерес к моде и нарядам. Им казалось, что это совсем не мужское увлечение, но Валентина было не переубедить.

Сразу после школы он поступил в Московский индустриальный техникум, а закончив обучение, отправился в армию. После долга родине Валентин устроился на работу в Министерства бытового обслуживания. Он трудился круглыми сутками, занимаясь визажем, дизайном, помогал парикмахерам.

Конечно, Юдашкин мечтал о собственном деле. Ради него он продал старенькие «Жигули», а мама, чтобы помочь сыну, продала шубу. Так появилась первая студия Валентина «Vali-Мода». Московские модницы быстро оценили мастерство молодого дизайнера, у него появились постоянные клиентки. А вскоре Валентин отправился совершенствовать мастерство в мировую столицу моды — Париж.

Юдашкин приобрел статус члена-корреспондента парижского Синдиката высокой моды. Он стал первым и единственным русским модельером, которому удалось достичь такой высоты.

За время работы Валентин стал настоящей легендой: он одевал Раису Горбачеву, Аллу Пугачеву, мировых звезд, участвовал в изменениях формы для военнослужащих… Карьера Юдашкина год за годом набирала обороты и шла в гору. Модный дом давно превратился в империю, которая производит наряды, посуду, аксессуары, украшения, занимается дизайном интерьера.

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Главная любовь

Среди беспокойного океана событий успешный модельер точно знал, что всегда сможет найти спокойствие и поддержку в семье. Его можно назвать настоящим однолюбом, ведь вместе с супругой Мариной Валентин прожил 35 лет.

Он познакомились, когда Юдашкину было 24 года. Девушка была старше ухажера на 5 лет и выше на 10 сантиметров. Но настойчивого кутюрье это ничуть не смутило, уже на третьем свидании он предложил Марине руку и сердца.

Модельер уверял, что семья всегда оставалась главным в его жизни. Супруги бережно хранили брак и нежность друг другу. Они воспитывали дочь Галину, которая пошла по стопам отца и работала в модном доме отца. А несколько лет назад Марина и Валентин стали бабушкой и дедушкой.

Болезнь

Казалось, у Валентина есть все, о чем можно мечтать, но несколько лет назад у модельера начались сильные головные боли. Кутюрье обратился к врачу и узнал страшный диагноз: рак почки дал метастазы в мозг. Врачи были не уверены, что у кутюрье есть шансы, но он решил бороться за жизнь.

Болезнь от СМИ тщательно скрывали, но информация о недуге всплывала то тут, то там, поэтому Валентин дал откровенное интервью. Он признался, что пережил несколько операций и тяжелую реабилитацию, но не сдается и верит в лучшее.

Недуг сильно отразился на Юдашкине, но он продолжал посещать светские мероприятия, руководил бизнесом, а незадолго до смерти даже слетал в Израиль, чтобы повидаться с мамой и Аллой Пугачевой.