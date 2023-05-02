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Николь Кидман пришла на Met Gala в платье 19-летней давности

Актриса Николь Кидман надела платье 19-летней давности на бал Института костюма Met Gala. Об этом сообщает Vogue. 55-летняя Николь Кидман произвела фурор в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в минувший понедельник, 1 мая.

Николь Кидман пришла на Met Gala в платье 19-летней давности
© Газета.Ru

Актриса появилась на публике в платье из кутюрной коллекции Chanel 2004 года. Она уже надевала его около 19 лет назад для съемок в рекламной кампании аромата Chanel N5.

Снятый режиссером Базом Лурманом, трехминутный ролик стоил порядка $42 млн и стал самой дорогой за всю историю рекламой в мире.

Газета.Ru

"Самый лучший выход на Met Gala 2023! Николь Кидман — богиня! Я аж взвизгнул, когда увидел", — прокомментировал образ актрисы стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале.

Компанию Николь Кидман на Met Gala 2023 составил ее супруг, музыкант Кит Урбан. Они поженились в 2006 году. В 2008-м у актрисы и певца родилась дочь Сандэй Роуз, а в 2010-м на свет с помощью суррогатной матери появилась Фэйт Маргарет.

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