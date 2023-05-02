Каким запомнят Валентина Юдашкина

На 60 году жизни скончался известный советский и российский модельер, народный художник России Валентин Юдашкин. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Коллеги дизайнера и другие культурные деятели выражают соболезнования. Историк моды Александр Васильев отметил, что Юдашкин «был талантлив во многих ипостасях», а стилист Владислав Лисовец назвал его «человеком невероятной культуры».

Во вторник, 2 мая, стало известно о смерти советского и российского модельера, народного художника России Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе модного дома дизайнера.

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«Да, мы подтверждаем информацию, что Юдашкина не стало», — сказал пресс-секретарь в беседе с ТАСС.

По данным портала «Газета.Ru», в 2016 году Валентину Юдашкину диагностировали онкологическое заболевание, с которым он боролся последние годы жизни. В марте 2023-го сообщалось, что врачи дают обнадёживающие прогнозы по поводу состояния модельера.

Соболезнования в связи со смертью Валентина Юдашкина выразили коллеги модельера и другие деятели культуры.

Историк моды Александр Васильев в разговоре с RT напомнил о многогранном творчестве Юдашкина и подчеркнул, что он был талантливым человеком «во многих ипостасях».

«Валентин Абрамович Юдашкин был очень талантливым отечественным модельером, который творил в стиле гламурного максимализма. Он был талантлив во многих ипостасях: создал форму для российской армии и дважды создал форму для российской сборной на Олимпийских играх. Он создавал парфюмерию и украшения, оформлял спектакли», — говорит Васильев.

Также он вспомнил о начале творческого пути Валентина Юдашкина.

«Начинал как парикмахер в Доме Моды другого мэтра, недавно скончавшегося Вячеслава Михайловича Зайцева. Несколько раз он заменял меня в программе «Модный приговор» в качестве судьи. Это был очень ласковый, вкрадчивый, обаятельнейший человек. И имя его, конечно, не погибнет, так как его дело будет продолжать дочка», — сказал Александр Васильев.

Стилист и дизайнер Владислав Лисовец в беседе с RT назвал Юдашкина «человеком невероятной культуры» и отметил, что его смерть — трагедия для всей страны.

«С начала 1990-х годов это человек, который помогал всем артистам роскошно выглядеть, предлагал им свои наряды. Человек, который представлял Россию на Западе, устраивал показы... Человек невероятной культуры, интеллигентный. Поэтому это трагедия для страны», — подчеркнул собеседник RT.

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко отметила, что «Юдашкин был очень яркой фигурой» не только в сфере моды, но и в культуре в целом.

«С ним дружили очень многие деятели культуры. Каждый его показ превращался в театрализованное шоу, на которое все спешили попасть и посмотреть хотя бы по телевизору. Искренне жаль, потому что Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие. Искренние соболезнования семье, близким и, конечно, почитателям его таланта», — цитирует депутата «Газета.Ru».

Певец Николай Басков на своей странице в социальной сети назвал Юдашкина легендой мировой моды, потрясающим человеком и другом.

«Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и всем поклонникам гения», — также говорится в сообщении.

Модельеру Татьяне Котеговой Валентин Юдашки запомнился легко ранимым и доброжелательным человеком. Также она отметила его трудолюбие.

«Путь Юдашкина был очень трудный. Он шёл к своей вершине много лет и коллекции были уникальные. Он показывал свои коллекции в Париже, Париж ему рукоплескал. И даже когда он уже был больным, то всё равно дом продолжал работать, коллекции были представлены на модные шоу», — приводит слова Котеговой Пятый канал.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Одинцовском районе Московской области. Будучи школьником, он проявлял интерес к моделированию одежды. Несмотря на то, что будущий дизайнер уже тогда кроил и шил по собственным рисункам, родители не сразу одобрили выбор сына.

Юдашкин поступил в Московский индустриальный техникум, но ему пришлось оставить обучение из-за срочной службы. После демобилизации он вернулся к учёбе и окончил техникум с отличием. Юдашкин стажировался в Доме моды Вячеслава Зайцева, а после получения диплома его распределили в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового облуживания РСФСР на должность старшего художника.

В 1987 году состоялась первая выставка Валентина Юдашкина. Коллекция дизайнера «Русь изначальная» состояла из более 150 разных платьев.

В 1991-м Юдашкин был приглашён на Неделю высокой моды в Париж, где представил свою коллекцию «Фаберже». Одна из работ дизайнера — платье в форме яйца Фаберже — была передана в Музей костюма Лувра. Его произведения также хранятся в Калифорнийском музее моды. Юдашкин был избран членом-корреспондентом Синдиката высокой моды Парижа.

В 1993-м модельер основал в Москве Дом Моды Valentin Yudashkin, который специализируется на эксклюзивной одежде, аксессуарах, ювелирных украшениях и интерьерных товарах. Позднее дизайнер открыл бренд Yudashkin Jeans, выпускающий повседневную одежду.