Стилист рассказала, как выбрать сумку и обувь на лето

Правильно подобранная обувь и сумка могут сделать модным даже самый простой образ. Как выбрать модели, которые будут в тренде весной и летом 2023 года, рассказала персональный стилист Анна Орлова.

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По ее словам, в этом сезоне следует выбирать сумки в форме полумесяца и объемные сумки-шоперы. Также стоит обратить внимание на сумки-котомки и сумки-мешочки – их можно носить в руке.

Стилист советует не бояться экспериментов и смело использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать принт сумки на других вещах в образе.

Главные обувные тренды – острый мыс и высокая плоская платформа. Также в моде босоножки на тонких ремешках и различные шнуровки, отметила стилист.