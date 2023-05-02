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Стилист рассказала, как выбрать сумку и обувь на лето

Правильно подобранная обувь и сумка могут сделать модным даже самый простой образ. Как выбрать модели, которые будут в тренде весной и летом 2023 года, рассказала персональный стилист Анна Орлова.

Стилист рассказала, как выбрать сумку и обувь на лето
© Unsplash

По ее словам, в этом сезоне следует выбирать сумки в форме полумесяца и объемные сумки-шоперы. Также стоит обратить внимание на сумки-котомки и сумки-мешочки – их можно носить в руке.

Стилист советует не бояться экспериментов и смело использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать принт сумки на других вещах в образе.

Главные обувные тренды – острый мыс и высокая плоская платформа. Также в моде босоножки на тонких ремешках и различные шнуровки, отметила стилист.

Варианты для самых смелых – открытые босоножки с колготками и забавные детали: аппликации, цветы, перья, необычные каблуки, сообщает «Лента.ру».

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