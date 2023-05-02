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В Сети назвали худшие образы звёзд на Met Gala-2023

В этом году выставка Института костюма называлась Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

В Сети назвали худшие образы звёзд на Met Gala-2023
© runews24.ru

Она посвящена работе и жизни немецкого модельера Лагерфельда, который успел поработать с Chanel, Balmain, Patou, Chloé, Fendi.

Редакторы thevoicemag.ru составили список образов на Met Gala-2023, которые показались им самыми нелепыми и «мемными».

В список попал костюм в виде кошки Лагерфельда – Шупетт, в который оделся Джаред Лето.

Джей Ло оделась слишком откровенно и вызывающе, считают специалисты.

Doja Cat тоже решила поддержать кошку модельера и облачилась в соответствующий наряд. Платье выглядит потрясающе, но макияж пугает.

Карди Би надела пышное чёрное платье с огромными цветами, в котором она выглядит нелепо. Ей больше подходит рэперский аутфит, считают редакторы thevoicemag.ru

Также в список попали и другие звёзды, как Жанель Монэ, Олтон Мэйсон, Флоренс Пью, Кендалл Дженнер.

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